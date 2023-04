Conversazione concerto con Roberto Iovino. Presentazione del libro “Uccidete Calaf!”, 26 aprile h21 a Villa San Giacomo a Santa Margherita

Conversazione concerto con Roberto Iovino, tutti i dettagli.

Associazione Musicamica, con la direzione artistica di Giovanna Savino, organizza una conversazione – concerto in occasione della presentazione del libro di Roberto Iovino, “Uccidete Calaf! Articoli, scritti e testi teatrali sulla musica (1972-2022)”.

L’appuntamento è per mercoledì 26 aprile 2023 alle ore 21 presso Villa San Giacomo a Santa Margherita Ligure. Il libro, edito da Stefano Termanini Editore, raccoglie le più importanti interviste realizzate dall’autore nel corso della sua cinquantennale carriera e già pubblicate su importanti quotidiani come “La Stampa”, “La Repubblica”, “Il Corriere Mercantile”.

Non solo. Iovino tra queste 310 pagine immagina di incontrare ed intervistare illustri personaggi della musica come Beethoven, Paganini e Mascagni e di vederli insieme in una fittizia convention.

Ci sono anche testi per il teatro, racconti e riflessioni critiche ed infine “Uccidete Calaf!” Dove l’autore spiega la scelta del titolo. Ad accompagnare la conversazione ci sarà la musica di Nicole Oliveri al flauto e di Metella Pettazzi all’arpa.

Lo stesso Iovino racconta:

«Ci sono due personaggi lirici che io proprio non sopporto e sono Pinkerton e Calaf. Perché sono insulsi, stabiliti tali dalla genialità di Puccini, che esalta la figura femminile nelle sue opere. Calaf, in particolare, lo trovo negativo. Negativo perché, come sappiamo, manda in giro il padre cieco per il mondo senza alcuna pietà, guarda Liù che si suicida e non muove un dito.

Considerando quanto Puccini abbia penato per arrivare alla conclusione di quest’opera, – aggiunge l’autore – mi sono permesso di “dare” un consiglio a Puccini: forse la soluzione migliore sarebbe stata far sì che la Turandot stesse fino in fondo al gioco, ingannasse Calaf, si facesse dire il nome e poi, alla fine, dicesse: “Uccidete Calaf!”».

E l’editore Stefano Termanini commenta:

«Sono molto contento di questo libro che per noi è importante: lo è per il suo contenuto e per la circostanza per cui lo si è pubblicato, ovvero la celebrazione dei cinquant’anni di critica musicale di Roberto Iovino.

Libro ricchissimo di spunti, vario, eppure coeso, “Uccidete Calaf!” porta il suo lettore in giro per la storia teatrale e musicale di Genova».

Insieme a all’autore Roberto Iovino, parteciperanno all’evento:

Nicole Olivieri, flauto

Metella Pettazzi, arpa

Stefano Termanini, editore

Maggiori info

Conversazione-Concerto — 26 aprile ore 21 Villa San Giacomo, Santa Margherita Ligure.

Ingresso unico da piazzale S. Giacomo.

Gradita la prenotazione al numero 3396531632 o via mail a ass.musicamica.ge@gmail.com

Ingresso a offerta libera in favore di Associazione Musicamica.

Direzione artistica a cura di Giovanna Savino. http://www.giovannasavino.it

BIOGRAFIE

Roberto Iovino:

(Genova, 1953), laureato in Matematica e diplomato in Musica Corale e Direzione di Coro, ha insegnato storia della musica dal 1980 al 2018 presso il Conservatorio «N. Paganini» di Genova, istituto nel quale ha ricoperto la carica di direttore dal 2014 al 2018.

Da oltre vent’anni è docente a contratto presso il Disfor dell’Università di Genova dove insegna «Educazione musicale». Critico musicale, collabora con «La Repubblica», con l’Ansa, e, sin dalla sua fon-dazione, con «Il Giornale della musica». Ha fondato e dirige il giornale di cultura e spettacolo online www.linvito.net.

Per circa vent’anni, a partire dal 1977, ha collaborato con la Rai (Rai 3 e Radio 3) per programmi radiofonici e televisivi, nazionali e regionali. È stato l’ideatore e il coordinatore delle Celebrazioni Verdiane «Genova 2001» nonché l’ideatore di un gioco multimediale («I Tre Colori») dedicato al Risorgimento Italiano (2011).

È stato per molti anni componente del Comitato artistico del «Premio Paganini», concorso in cui ha ricoperto per diverse edizioni il ruolo di direttore artistico ad interim: nel 2002 ne ha pure presieduto la Giuria, mentre per l’edizione del 2021 ne è stato nominato vicedirettore artistico.

Presidente dell’Associazione «Amici di Paganini» dal 2018 al 2021, ha fondato e dirige, nell’ambito dell’Associazione stessa, il «Centro Paganini per la ricerca e la didattica». Per i suoi studi su Mascagni ha ricevuto nel 1998 il «Premio Internazionale Luigi Illica».

Tra le principali pubblicazioni di Roberto Iovino si ricordano:

”Luigi Cortese, la vita e l’opera” (con D. Prefumo, prefazione di Gianandrea Gavazzeni), Genova, 1979; “Mascagni, l’avventuroso dell’opera”, Milano 1987; “I palcoscenici della lirica I”, (con altri), tre voll., Genova, 1990-1993;

“La Repubblica degli Enti Lirico-Sinfonici” (con F. Ernani), Torino, 1993; “Pietro Mascagni, Epistolario” (a cura di M. Morini, R. Iovino e A. Paloscia), due voll. Lucca, 1996-1997; “Gli Strauss”, Firenze, 1998; “Giuseppe Verdi genovese” (a cura sua e di S. Verdino), Lucca, 2000; “Musica e musicisti nella storia”, Genova, 2002; “Niccolò Paganini, un genovese nel mondo”, (con F. Oranges), Genova, 2004;

“Un viaggio tra musica & humor” (con F. Oranges), Genova, 2005; “Fabrizio De Andrè, l’ultimo trovatore”, Genova, 2006; “Sinfonia gastronomica” (con I. Mattion, finalista al «Premio Bancarella per la cucina», 2007), Milano, 2006; “Carlo Felice, radiografia di un teatro sull’orlo di una crisi di nervi”, Genova, 2008;

“Conversazioni musicali” (di E. Sanguineti, a cura di R. Iovino), Genova, 2011; “Paganini” (graphic-novel, con N. Olivieri, G. Carosini, M. Mastroianni), Genova 2018; “Marco Sciaccaluga e il Teatro”, Genova 2019.

Autore di testi teatrali, di Roberto Iovino sono stati rappresentati: “Davanti a lui tremavan le biscrome: il critico in musica” (1988); “A proposito di Amadeus…” (1999); “Paganini, l’ultimo viaggio” (con A. Bagnasco, F. Oranges, 2007); “Nel salotto di Casa Maffei” (con L. Pescio, 2010); “Telecamere su Verdi” (con A. Nicolini, 2013).

Musicamica:

Associazione Musicale non a scopo di lucro. Nasce nel 2004 a Genova con l’obiettivo di divulgare la cultura musicale.

http://www.giovannasavino.it

Giovanna Savino:

Flautista genovese, Presidente dell’Associazione, vince un concorso indetto dal Comune di S. Margherita Ligure per “LA PRESENTAZIONE DEL MIGLIOR PROGETTO”. Da allora organizza i Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento Musicale a Villa Durazzo ora alla XV edizione abbinati a SANTA FESTIVAL, rassegna di concerti anch’essa alla xv edizione.