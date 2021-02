“Contubernio D’Albertis” presenta sabato l’offerta formativa e le attività sportive

L’Istituto Scolastico Paritario “Contubernio D’Albertis” (fondato nel 1863; telefono: 010/503306) organizza anche quest’anno, in presenza, nel pieno rispetto delle misure di prevenzione anti-covid, e con obbligo di prenotazione telefonica (possibile anche nella stessa mattinata di sabato) l’Open Day della Scuola rivolto a tutti i genitori con bambini fra i 2 e i 14 anni che risiedono nel Municipio della Bassa Val Bisagno (San Fruttuoso, Marassi, Quezzi) e nei quartieri vicini (Foce, S. Martino, Borgoratti, Centro, Castelletto, Manin).

L’Open Day si terrà sabato 13 Febbraio (9.00-12.30), nei giardini esterni, nei terrazzi all’aperto e nei locali della Scuola in Via Amarena 11 (sopra Piazza Solari – San Fruttuoso- Tel. 010/503306) con possibilità di parcheggio interno.

Saranno presenti, a disposizione delle singole famiglie per visitare la Scuola, per informazioni e per iscrizioni, le Educatrici delle Sezioni Nido/Primavera, le Maestre della Scuola Materna ed Elementare ed i Professori della Scuola Media.

Per i noti motivi sanitari, al fine di rispettare tutte le regole di prevenzione sanitaria e per evitare assembramenti, non sono stati organizzati i consueti laboratori ludico-artistici-creativi. Si chiede a tutti i genitori di indossare i dispositivi di protezione individuale.

Nel corso della mattinata verranno presentate alle famiglie le offerte formative per tutti i gradi scolastici (dall’Asilo Nido – accreditato e convenzionato con il Comune di Genova – alla Sezione Primavera e alle Scuole Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° Grado), le attività del Centro Estivo all’aperto dei mesi di giugno-luglio-agosto rivolte ai bambini dai 2 ai 14 anni, le attività sportive del prossimo anno scolastico 2021/2022 che si auspica possano riprendere in piena sicurezza (ginnastica ritmica, danza propedeutica, hip-hop, mini-basket, mini-volley, taekwondo, pallamano, atletica leggera, rugbytots, scuola calcio) e i laboratori di robotica, scienze, teatro, musica.

Possibilità di parcheggio interno. Autobus n. 84 e 381. Ingresso pedonale anche da Via Ferretto (in fondo a Via Donaver) e da Via Savelli (sopra Via G.B. D’Albertis e Piazza Solari).