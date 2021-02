Meteo | Calo delle temperature, possibili nevicate: le previsioni di Arpal

Le previsioni meteo per le prossime ore. Rischio neve in A7 e A26

In Liguria è previsto un calo repentino delle temperature con possibile neve nell’entroterra e spolverate sulla costa.

Quello che abbiamo davanti sarà un weekend all’insegna del freddo con le temperature in picchiata, per l’arrivo da est di una nuova perturbazione che interesserà anche la Liguria.

Il tutto inizierà nel pomeriggio di venerdì con possibili nevicate nell’entroterra. Per sabato è previsto un netto calo termico con temperature vicino allo “zero” anche nelle città costiere.

La neve è attesa soprattutto nell’Appennino di Levante con possibili spolverate anche sulle coste.

Da domenica interverrà un graduale rialzo delle temperature.

Rischio neve in A26 e A7

Autostrade per l’Italia, in merito alla perturbazione di origine atlantica che attraverserà la nostra regione, precisa della possibile presenza di nevicate anche a quote autostradali sulla A26 Genova-Gravellona Toce tra Masone e Ovada e sulla A7 Serravalle-Genova tra Serravalle Scrivia e Busalla.

Per questo motivo raccomanda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.

Le previsioni di Arpal

Oggi, venerdì 12 febbraio 2021. Una perturbazione investe l’Italia centrale e lambisce la nostra regione favorendo una potente discesa di aria fredda siberiana.

Il cielo sarà coperto, con brevi schiarite residue al mattino; dalle ore centrali sono attese deboli precipitazioni sparse che porteranno spolverate di neve nell’entroterra e localmente qualche fiocco sulle coste.

Umidità: su valori medio-alti. Venti: da Nord, Nord-Est forti o localmente di burrasca anche rafficati. Mare: mosso a Levante , molto mosso a Ponente.

Segnalazioni Protezione Civile: vento, gelate diffuse, neve, disagio per freddo.

Domani, sabato 13 febbraio 2021. La perturbazione si allontana e ritorna il bel tempo, accompagnato da venti gelidi di tramontana che portano una giornata polare.

Nella notte avremo nubi e residue spolverate nevose nell’entroterra ma già in mattinata le nubi si dissolveranno lasciando spazio ad un pomeriggio soleggiato.

Umidità: su valori medi. Venti: da Nord forti o localmente di burrasca. Mare: mosso a Levante , molto mosso a Ponente.

Segnalazioni Protezione Civile: vento, gelate diffuse, disagio per freddo anche moderato.