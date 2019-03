Controllo nel centro storico: arrestati due pusher e sanzionata macelleria

La polizia, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio nel centro storico, ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 39enne genovese ed un 23enne senegalese, sequestrando 11 dosi di cocaina e 9 pezzi di hashish.

Il Commissariato Centro, avvalendosi di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, ha concentrato la propria attività al mattino ed al pomeriggio nella zona di Caricamento e Sottoripa, nonché nell’area dell’Acquario e del Galeone, identificando nel complesso 31 persone.

Un 39enne genovese, controllato in Vico dei Marini, è stato trovato in possesso di 9 pezzi di hashish occultati negli slip. La perquisizione domiciliare ha consentito l’ulteriore sequestro di materiale per il confezionamento delle dosi e di sostanza da taglio. Fissata per questa mattina la direttissima.

Il commissariato Prè ha effettuato i servizi di prevenzione e controllo nel pomeriggio ed in serata, avvalendosi dagli equipaggi delle Forze territoriali coadiuvati da militari dell’Esercito. E proprio una di queste pattuglie ha controllato in Via di Pré un 23enne senegalese, sorprendendolo con 11 dosi di cocaina nascoste in bocca. Il giovane è stato arrestato e sarà giudicato questa mattina con rito per direttissima.

L’attività di controllo ha riguardato, inoltre, alcuni esercizi commerciali.

In una macelleria di Via Bersaglieri d’Italia, in particolare, sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie ed irregolarità, sanzionate da personale della ASL e della Polizia Municipale per un totale di 4.000 euro di multa.