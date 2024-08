Controlli nel Ponente: 21enne arrestato per spaccio

Giovedì scorso, durante un’operazione anticrimine nel ponente di Genova, la Polizia di Stato ha arrestato un 21enne per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’operazione, coordinata dal Commissariato Sestri Ponente e supportata dal Reparto Prevenzione Crimine e dalle unità cinofile antidroga, ha avuto luogo nelle delegazioni di Voltri e nella zona del CEP.

I controlli, in risposta anche a segnalazioni da parte dei cittadini e dei comitati locali, hanno visto il coinvolgimento dei cani antidroga Constantin e Leone. In via 2 Dicembre, il cane Leone ha segnalato un giovane che, al passaggio dei poliziotti, ha gettato a terra due pacchetti contenenti droga. All’interno dei pacchetti sono state trovate 10 confezioni di cocaina (per un totale di 5,11 grammi) e 4 involucri di cannabis (35,70 grammi).

Durante il controllo, il 21enne è stato trovato in possesso di ulteriori 2,28 grammi di cannabis e 480 euro, presumibilmente provento di attività illecita. La perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di materiale per il confezionamento della droga, 100 euro e un grosso coltello da caccia.

Il giovane è stato arrestato per detenzione di droga ai fini dello spaccio e giudicato con rito direttissimo nella mattinata di venerdì. Rimane valida la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

In un’altra operazione, il cane Leone aveva fiutato cannabis nei giardini del centro commerciale Fiumara, dove la droga era nascosta in vari anfratti.

Questi interventi sono parte di un ampio sforzo delle forze dell’ordine per combattere il crimine e garantire la sicurezza nel ponente genovese.