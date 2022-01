Controlli green pass e mascherine, 36 multe della Polizia locale a Genova

Anche ieri sono proseguiti i controlli della Polizia Locale su mascherine e super green pass a Genova.

Sono, infatti, stati controllati 1392 certificati verdi e sono state rilevate 15 infrazioni, tutte al di fuori del centro storico.

Per quanto riguarda l’uso corretto delle mascherine invece sono state 21 le persone sanzionate per non averle correttamente indossate, di cui 2 nel centro storico e 19 in altre zone di Genova.

Sono invece 38 gli esercizi commerciali controllati, dove non è stata rilevata alcuna infrazione.

Non ci sono state denunce.