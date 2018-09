Controlli centro storico polizia: Identificate 49 persone, arrestato pusher

La polizia ha effettuato ieri sera un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico, finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti.

Il servizio ha visto l’impiego di personale della Squadra Mobile, del Commissariato Centro e di 6 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Genova.

Già dal tardo pomeriggio, il personale della Sezione Contrasto Crimine Diffuso ha monitorato l’area adiacente a Piazza San Sepolcro, segnalata dai residenti come teatro di spaccio. L’attività d’osservazione ha consentito di accertare una cessione di stupefacente da parte di un 21enne del Mali, con precedenti di polizia specifici, che è stato arrestato in flagranza di reato.

Altre 20 persone sono state identificate in quella zona.

Nel corso del servizio, si è proceduto al controllo di tre esercizi commerciali in Via del Campo, Via Soziglia e Via San Luca, identificando gli avventori.

Uno di questi, un cittadino senegalese di 36 anni, pregiudicato ed irregolare in Italia, è stato segnalato per l’inosservanza della normativa sull’immigrazione.

Gli agenti hanno inoltre proceduto alla verifica di uno stabile di Vico del Pepe, di proprietà dell’ARTE, accertando l’occupazione abusiva degli appartamenti e identificando due persone.

Nel complesso, sono state identificate 49 persone, di cui una arrestata, una denunciata ed una terza sanzionata quale assuntore di stupefacenti.