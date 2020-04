Controlli anticovid anche sui bus: sanzionato per la quarta volta ecuadoriano

Proseguono i controlli anticovid della polizia. Ecco alcuni casi.

Ore 14.45 – 16.20. Piazza della Commenda. Intensificati i controlli nel centro storico cittadino, in risposta anche alle numerose segnalazioni circa la presenza costante di persone in strada nonostante le misure di contenimento del covid-19.

I poliziotti del Commissariato Centro e della Questura di Genova hanno effettuato posti di controllo estendendo l’attività anche ai passeggeri in salita o discesa degli autobus di linea. Nello specifico domenica pomeriggio, nei pressi di piazza della Commenda, hanno sanzionato un 23enne ed una 27enne romena già sanzionati non meno di un mese fa.

È scattata la prima sanzione anche per un albanese 27enne ed un 28enne ecuadoriano.

Nella top five dei sanzionati di ieri però risulta un 24enne ecuadoriano che dal 14 marzo scorso (data della prima sanzione) con quella di ieri ne ha collezionate ben quattro.

Ore 23.20. Via Bari: i poliziotti dell’U.P.G e S.P. e del Commissariato centro hanno sanzionato 4 giovani genovesi, 3 diciasettenni ed un neo diciottenne, perché, oltre a non aver nessun buon motivo per andarsene in giro, se ne stavano comodamente sui binari della Funicolare Principe-Granarolo. Sanzionati e riaffidati ai genitori con la speranza che abbiano imparato la lezione.