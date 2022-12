Conto alla rovescia per il concerto di Fine Anno SdC La Spezia porta sul palco del teatro Civico, le cornamuse del Re d’Inghilterra

Conto alla rovescia per il concerto di Fine Anno SdC La Spezia. L’attesissimo concerto di Capodanno, organizzato dalla Società dei Concerti presso il Teatro Civico, la sera di sabato 31 dicembre alle ore 20,30, sarà sulle note dell’Orchestra Filarmonica di Lucca diretta dal Maestro Andrea Colombini, che eseguirà le tradizionali composizioni di Strauss, Verdi, Puccini.

Sul palco assieme all’Orchestra anche le Scots Guards da Buckingham Palace, le cornamuse personali del Re d’Inghilterra, membri del reggimento delle Guardie Reali Scozzesi in esclusiva nazionale. Il programma prevede l’esecuzione dei più celebri brani della tradizione, da Verdi, Il Trovatore a Puccini- Tosca, Bizet. Carmen solo per citarne alcuni. – L’Orchestra Filarmonica di Lucca nasce nel 2010 grazie all’impegno di Andrea Colombini, suo creatore e direttore principale.

Sin da allora, l’orchestra si è esibita con Colombini in quasi duecentocinquanta concerti, sia in Italia che all’Estero, in teatri e sale da concerto prestigiose, tra cui: il Musikverein di Vienna, Teatro Civico della Spezia, Palazzo Vecchio Firenze, Teatro Morlacchi Perugia, Teatro degli Industri Grosseto, Teatro Petrarca Arezzo e molti altri… nell’ottobre del 2022 diretta da Colombini a Londra, Buckingham Palace, alla presenza di Sua Altezza Reale il Duca di Kent.

Nella formazione saranno presenti, Rachel Stellacci soprano Deborah Vincenti soprano Silvana Froli soprano, Meme Lucarelli chitarra e scherzi vari. Lo spettacolo è organizzato dalla Società dei Concerti, in collaborazione con il Comune della Spezia ed il Teatro Civico. Il costo del biglietto (prezzo unico) è di € 25,00. I biglietti sono in vendita presso il Botteghino del Teatro Civico (ingresso da Via Carpenino), aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12, il mercoledì anche dalle 16 alle 19. Info: tel. 0187-727521 – email: info@teatrocivico.it.