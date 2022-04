Continuano i progetti del Teatro Akropolis. Al via #FARECENTROFUORILUOGO, l’iniziativa che si svolgerà a Genova il 29 e il 30 aprile.

Continuano i progetti del Teatro Akropolis, i dettagli.

Parlare di periferie in pieno centro. Mettere in palio 100 euro per la migliore esibizione di breakdance.

Sono i punti focali della due giornate #FARECENTROFUORILUOGO che si svolgeranno a Genova, venerdì 29 aprile ai Giardini Luzzati e sabato 30 aprile 2022 a Villa Bombrini, con cui prosegue la Stagione del Teatro Akropolis.

Il primo appuntamento è venerdì 29 aprile (ore 18.30) in piazzetta Rostagno con l’incontro “Talk 2.3 Km.

Dati e dialoghi tra centro e periferia”, durante il quale verranno illustrati i risultati di una ricerca condotta da Proiezioni Liguria per conoscere i desideri e le esigenze dei giovani sul tema dell’offerta culturale nelle zone di periferia.

Un’indagine condotta attraverso confronti informali sullo stato della cultura in città, con un focus sul quartiere di Cornigliano, sul dialogo tra centro e periferia, sulla percezione della lontananza fisica e contestuale tra i luoghi.

Alle ore 22 si prosegue nell’area archeologica dei Giardini Luzzati con il dj set di Mattia Moro/Dh Matt.ONE.

Il giorno dopo, sabato 30 aprile, ci si sposta a Villa Bombrini (via Muratori 5, Cornigliano) per “Seven to Smoke – Breaking Battle e Cypher Jam”, una gara di breakdance che mette in palio 100 euro a fronte di iscrizioni gratuite.

A valutare le esibizioni c’è una giuria di esperti del settore, un’arte che si è diffusa tra i giovani e nelle periferie come un forma di espressione originale e spontanea, composta da: Cillo (Bad Troopers/Ge), Kidrey (Nap) e Worm (Agenzia delle Entrate/To).

Questa la scansione delle giornata:

ore 15, porte aperte e iscrizioni; ore 16-17.30, selezioni Top 8 Cypher e sfide libere, ore 18, 7-To-Smoke Battle con dj Mariano (Ge). Dove “Cypher” è il cerchio, ovvero la modalità originale e principale per ballare la breakdance e “Seven to smoke” è la tipologia della sfida a eliminazione che vedrà un solo vincitore.

Nel corso del pomeriggio le esibizioni saranno curate dal Collettivo Goodkids.

#FareCentroFuoriLuogo è un progetto ideato da un gruppo di giovani under 35 insieme a Teatro Akropolis e Proiezioni Liguria, vincitore delle maratona di idee Ideathon svolta nell’ambito di Culture City Hub, promosso da Palazzo Ducale Fondazione per Cultura e Associazione Forevergreen e finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Open2Change.

Il progetto risponde all’esigenza di creare un dialogo osmotico tra le zone urbane e periurbane, valorizzando il patrimonio culturale del territorio e contribuendo al perseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

E il team di progetto, composto da Amina Gaia Abdelouahab, Chiara Di Guardo, Matteo Lenuzza Bertolotto, Roberta Demoro, Rosalba Greco, ha elaborato, quindi, le due azioni da svolgersi in luoghi simbolici della città, vicini ma percepiti come distanti sia dal punto di vista geografico che culturale.

Grazie anche alla collaborazione con il collettivo Good Kids è stato realizzato un programma che si articola su due giornate strutturare attorno a momenti di approfondimento e di performance live.

Realizzato con il sostegno di Municipio VI Medio Ponente e Società per Cornigliano, in collaborazione con Giardini Luzzati, Good Kids, Natiscalzi DT, wall:out, Goodmorning Genova, Il Ce.Sto.

BIOGRAFIE GIURIA

Cillo

@bboycillo: inizia a ballare nel 2004 con Luca Marinaro Aka Sonico, membro della crew genovese @badtrooperscrew

fabio_kidrey

@fabio_kidrey

Si avvicina al breaking a 12 anni. Nel suo percorso partecipa a diverse competizioni con la knef e i de klan. Attraverso il movimento e la conoscenza del proprio corpo cambia il suo modo di ballare e il suo approccio alla danza ampliandone la visione.

Worm Agenzia delle Entrate_To

@bboy_worm nato in #Iran inizia a ballare all’età di circa 11 anni, si forma partecipando a diverse gare, conquistando anche primi posti.

Si trasferisce in Italia nel 2016, dove si afferma fin da subito sulla scena della #BreakDance italiana e europea

Ingresso gratuito

Gli eventi si svolgono nella piena ottemperanza delle normative anti Covid-19.

È obbligatorio esibire il green pass all’ingresso e indossare le mascherine FFP2.

