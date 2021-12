Continuano gli eventi natalizi a Genova. Il programma degli appuntamenti da oggi, 19 dicembre, fino al 22.

Continuano gli eventi natalizi a Genova da oggi

Proseguono gli appuntamenti itineranti con la Mabò band che oggi potrà essere ammirata e ascoltata alle 15 alla fiera di Molassana e alle 17.30 alla fiera di San Gottardo.

Bis il 20, quando la band suonerà dalle 16 in poi al mercatino di San Nicola per poi spostarsi a Piazza Matteotti, via San Lorenzo e Porta Soprana.

Anche il 21 replica a partire dalle 17 a piazza Soziglia, piazza Campetto, piazza Banchi, via san Luca, piazza Fossatello, piazza del Campo, piazzetta Don Gallo per concludere in bellezza ai Trugoli di Santa Brigida.

Mercoledì 22, invece, tre gli appuntamenti, tutti di mattina e alla Certosa: alle 10 in via Piombino, alle 11 in piazza Petrella e alle 12 in piazza Pallavicini.

E oggi, per i più piccini, dalle 12 alle 18 appuntamento in piazza Soziglia dove Babbo Natale aspetterà I bambini sul suo trono di luci.

Una domenica ricca di appuntamenti quella odierna, che si impreziosisce con i “Christmas Carol Tours”, una serie di visite guidate ispirate al soggiorno dello scrittore natalizio per eccellenza, Charles Dickens, a Genova.

Il tour toccherà:

-Via Garibaldi, dove si parlerà dell’emozione di Dickens nel vederla, dei suoi amici inglesi che vi abitavano e della sua passione nel leggere i sogni che, per vari motivi, faceva arrabbiare Miss Dickens

Animazione Segretario di Scrooge

– Villetta Di Negro (da salita Santa Caterina, salita Di Negro e fino a piazzale Mazzini)

Animazione Fantasmi del Passato

Si parla di un marchese bibliofilo, di donne bellissime e avventurose e di una fuga di mezzanotte in cui, invece della scarpetta, c’è la farinata

– Parco Acquasola

Animazione fantasma presente (giardino sotto Museo dell’Attore) Marionette e di giochi per grandi e piccini, in cui passa anche Gianduja che forse non c’entra niente, ma forse c’entra invece parecchio

– Abside di Santo Stefano

L’ispirazione di Dickens, gli spettri delle campane e dello spirito del Natale, e dove Frank Capra è costretto a tributare un giusto omaggio alle campane di Genova Animazione Fantasma futuro

– Via XX Settembre

Gli spiriti del Natale passato, presente e futuro prendono la forma dei negozi antichi e moderni e delle storie che hanno da raccontare.

– Via San Vincenzo

Racconto sulla farinata amata dallo scrittore

– Via Galata Dickens e Paganini

– Piazza Colombo (fontana)

Animazione Danza delle Ore con Scrooge, l’avaro per eccellenza ravveduto il quale si dice, falsamente, sia ispirato alla parsimonia dei genovesi.

L’assessore al Centro storico e Grandi eventi Paola Bordilli, dice:

«Manca poco meno di una settimana al Natale e anche questo weekend la città vuole farsi trovare pronta ad accogliere famiglie e turisti col miglior spirito natalizio.

Lo fa grazie ad un calendario ricco di eventi che spazierà dalla musica itinerante che ci accompagnerà per tutta la settimana alle visite guidate nel segno di Charles Dickens passando per l’appuntamento di oggi in Centro storico con Babbo Natale.

Ogni giorno, in ogni zona della città, sarà possibile respirare lo spirito del Natale e riscoprire quel senso di unità che questa festa dovrebbe risvegliare in ognuno di noi»