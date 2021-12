Continua alla Fiumara cinema d’autore con Now, pellicola integrata nella rassegna dedicata ai film di qualità

Continua alla Fiumara cinema d’autore con Now, Protagonista di questa settimana è il lungometraggio che mostra gli sforzi e l’impegno di giovani attivisti provenienti da tutto il mondo

Lunedì 6 dicembre negli UCI Cinemas continua ESSAI. Rassegna di cinema d’autore, l’appuntamento settimanale del Circuito UCI pensato per tutti gli amanti dei film di qualità. Il protagonista di questa settimana è Now, il film diretto da Jim Rakete che dà voce ai suoi protagonisti, che spiegano come ci si sente a essere un attivista e rivelano quale sia e quanto sia grande e importante la posta in gioco per loro e per tutti.

Felix Finkbeiner (Planet for the Planet), Luisa Neubauer, Greta Thunberg (Fridays for Future) e Vic Barrett (Youth v. Gov) sono alcuni dei giovani accomunati dall’impegno nel sensibilizzare il maggior numero di persone possibile a trovare soluzioni efficaci per fronteggiare l’emergenza ecologica che hanno deciso di partecipare alla realizzazione del lungometraggio. L’obiettivo è quello di contrastare lo status quo e di avviare un cambiamento sociale e politico.

