Continua a Varazze la rassegna letteraria, con il primo appuntamento di dicembre.

L’evento organizzato dall’assessore alla Biblioteca Mariangela Calcagno, vede un nuovo incontro per sabato 3 dicembre 2022 alle ore 16:30, presso la Biblioteca Comunale “E. Montale” di piazza San Bartolomeo n.3, con la presentazione del libro “Varazze. Notizie storiche e personaggi” di Tiziano Franzi, Marco Sabatelli Editore.

Dalla Varagine medievale alla Varazze del XXI secolo: un’antologia di notizie storiche, personaggi illustri e illustri ospiti della città, curiosità, aneddoti e, per concludere, uno stradario con la spiegazione dei nomi. Il tutto corredato da numerose fotografie in b/n, a colori e disegni. Per chi vuole riscoprire il passato di Varazze, sgranandone i contenuti come si faceva con le reste de nissöe, che si regalavano ai bambini in occasione delle fiere. Non una di seguito all’altra, ma in ordine sparso, scegliendo ogni volta quelle che più attraevano. Aprire quelle nissöe era un piacere che ogni volta si rinnovava tra le dita. Questo libro è stato scritto per rivivere quel piacere, anche se al posto di nocciole da rompere e gustare, ci sono pagine da sfogliare e leggere.

Evento gratuito.