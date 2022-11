WIMA, storie di donne, storie di moto

Esiste un’associazione internazionale che si chiama WIMA, ovvero Women’s International Motorcycle Association, fondata da Louise Scherbyn nel 1952, una donna americana che negli anni ’30 percorre strade dalla California al Canada in cerca di altre motocicliste con la sua Indian.

Fonda l’associazione con l’intento di collegare quante più donne accomunate alla sua stessa passione.

Nel 1958 WIMA si espande in Europa per poi arrivare anche in Asia e Oceania, ed oggi conta ben 47 sedi nazionali. (WIMA è per tutte le motocicliste di qualsiasi età alla guida di qualsiasi mezzo a 2 o 3 ruote).

Anche l’Italia non vuole essere da meno e nel 2020 apre la sua divisione capitanata dalla Presidente Rosaria Fiorentino, molto attiva sul territorio nazionale. Con l’aiuto di un efficiente team nasce Wima Italy.

In 20 mesi le associate si connettono, s’incontrano, viaggiano in lungo e largo per la penisola e in Europa e il prossimo 3 e 4 dicembre si incontrano per la seconda volta nella splendida cornice di Grazzano Visconti.

“Wima Italy si racconta” questo e’ il nome dell’evento, concepito affinche’ le socie del club raccontino le loro esperienze di viaggio e di passione, in ottica di pura condivisione.

Motocicliste del calibro di Sandra Luzzani testimonieranno il loro modo di viaggiare ed il contatto con i territori e le persone incontrate e che incontreranno, nuove viaggiatrici come Michela Bertocchi, Greta Trabacchin, Anna Polame e Francesca D’Alonzo pronte a testimoniare cosa le ha portate a vivere nuove avventure a cavallo di una moto.

L’evento sarà un’occasione per conoscere il variegato mondo WIMA, fatto di passione per le due ruote ed una grande voglia di scoprire nuovi mondi e non solo.

Dal suo debutto in societa’ infatti Wima Italy insieme alle altre 46 divisioni nel mondo tende una mano alle associazioni che supportano donne vittime di violenza e proprio in questi giorni in cui il mondo celebra la loro giornata, Wima Italy a Grazzano Visconti devolvera’ un suo modesto contributo a “ Scarpette Rosse”. Roberto Polleri (Foto raccolta di Rosaria Fiorentino)

Donne per le donne.

“Wima Italy si racconta” e lo fara’ nella club house di Enduro Republic.

PhotoGallery

1 di 13

Sito internet: www.wimaworld.com

Contatti italiani:

Rosaria Fiorentino— Presidente Nazionale

E-Mail: wimaitaly@gmail.com

Pagina FB: WIMA ITALY

Pagina FB: DonneSpecial

Pagina FB: Babes Great Escape

Gruppo FB: Donne Special Mitocicliste

Instagram: Donne Special

Instagram: Wima Italy