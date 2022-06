Continua a Savona l’Artisi Summer Festival. I prossimi appuntamenti sono con Daniele Raco e il Tropico del Blasco.

Continua a Savona l’Artisi Summer Festival 2022.

ARTISI SUMMER FESTIVAL 2022 a Savona prosegue tra cabaret e tributo a Vasco Rossi

L’Artisi Summer Festival, la rassegna savonese di musica, cabaret e arti varie che si tiene presso il Circolo Artisi di Salita San Giacomo 9 a Savona, prosegue questa settimana con due interessantissime proposte di cabaret e musica.

Giovedì 9 giugno spazio alle risate con lo stand up comedian savonese Daniele Raco, prima Bruciabaracche, poi Zelig e Colorado.

Raco porterà in scena il suo nuovo spettacolo “ALL YOU CAN HIT (Colpire per primo, colpire forte)”, pensato, scritto e portato in scena durante il lockdown.

Lo stesso Daniele racconta:

<<Si direbbe uno spettacolo che racconta il covid e invece non è l’argomento portante, c’è perché gli artisti sono testimoni del tempo in cui vivono ma ci si ricorda solo ogni tanto della pandemia.

La malattia che viene raccontata è più profonda, forse incurabile.

Il disagio che proviamo davanti alla stortura che siamo diventati, alle abitudini che abbiamo acquisito velocemente e che nemmeno ci fanno ricordare chi eravamo.

Si parte dal mondo della comicità fino ad arrivare alla politica, ai social, al nostro malessere e alla voglia, alle volte irresistibile, di colpire e distruggere tutto comprese le cose ritenute intoccabili.

A parole. Solo a parole, perché sarà sempre una risata l’arma migliore e il rimedio migliore anche per la stortura che siamo diventati.>>.

Lo spettacolo continua

Domenica 12 giugno invece si canteranno i più grandi successi del re del rock italiano Vasco Rossi con l’affermatissima cover band ligure “Tropico del Blasco”.

Aprirà il concerto Chiara Luce (allieva della scuola savonese Vocal Care di Danila Satragno).

Il Tropico del Blasco è considerata una delle migliori cover band a livello nazionale del rocker di Zocca.

Alcuni dei musicisti dello stesso Vasco hanno suonato in alcune occasioni con questo gruppo, capitanato dal frontman e cantante Andrea Di Marco, Roberto Magnani e Paolo Di Pietro alle chitarre, Enrico Sidoti alla batteria, Enzo Marrali alle tastiere e Alessandro Ghigliotti al basso.

Maggiori informazioni

L’ingresso per tutti gli spettacoli sarà regolamentato con tessera Arci che si potrà acquistare presso il Circolo la sera stessa o prenotando al numero 366 4975115.

Si darà priorità assoluta a tutti coloro che ceneranno nel locale prima dei concerti, assicurando il posto a sedere riservato.

E’ possibile partecipare ai concerti anche con consumazione obbligatoria.

Il calendario completo e le info specifiche sugli spettacoli li potete trovare sulla Pagina Facebook “Artisi Summer Festival 2022”.