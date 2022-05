Consiglio comunale dei Ragazzi: in canoa a pulire il mare di Recco

Recco, i componenti del “Consiglio comunale dei Ragazzi” sulle canoe per pulire il mare dai rifiuti. Oggi alle ore 16, nello specchio acqueo antistante alla rotonda Baden-Powell.

Un pomeriggio per ripulire il mare dalla plastica. E’ quanto faranno oggi, nel pomeriggio dalle ore 16, i giovanissimi componenti del “Consiglio Comunale dei Ragazzi” di Recco che, a bordo di canoe e divisi in due squadre, sotto la guida dell’assessore Davide Manerba perlustreranno il tratto di mare davanti alla Rotonda Baden Powell alla caccia dei rifiuti. I ragazzi si divideranno in due squadre e si sfideranno tra loro in una gara ecologica: vincerà il team che avrà raccolto più rifiuti.

In sinergia con gli Uffici Ambiente e Pubblica Istruzione del Comune di Recco, sarà allestito anche un gazebo con materiale informativo per diffondere una corretta cultura ecologica. «E’ lodevole l’iniziativa messa in campo dai giovani componenti del consiglio comunale dei ragazzi; ai quali va il mio personale ringraziamento per il servizio reso alla comunità. Le tematiche ambientali rappresentano per questa Amministrazione una priorità». Commenta il sindaco Carlo Gandolfo.

«I ragazzi hanno lanciato l’idea di andare in mare per sensibilizzare i loro coetanei e gli adulti sul problema dei rifiuti in acqua, quelli che poi invaderanno le nostre spiagge. Le giovani generazioni hanno diritto a un ambiente pulito e riqualificato e questa attività che si accingono a svolgere rappresenta anche una bella esperienza formativa».

Spiegano Edvige Fanin e Davide Manerba, rispettivamente assessore all’ambiente e alla pubblica istruzione. Il Comune di Recco è impegnato nella campagna “Plastic Free Challenge” lanciata dal Ministero dell’Ambiente con l’obiettivo di limitare l’uso e la dispersione degli imballaggi di plastica usa e getta. ABov