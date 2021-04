Concorso per la riqualificazione degli androni in condominio

Concorso di idee lanciato da “Condominio Solutions Eventi” per promuovere e sviluppare soluzioni per la riqualificazione degli androni in condominio

Condominio Solutions Eventi lancia il concorso di idee che vede protagonisti amministratori di condominio, aziende e progettisti in un progetto comune: promuovere e sviluppare soluzioni per la riqualificazione degli androni in condominio.

Sei amministratori di condominio hanno messo a disposizione degli androni affinché studenti di architettura, design, giovani architetti e professionisti possano studiare un progetto di riqualificazione estetica e funzionale dell’androne.

Particolare importanza viene data anche al tema del benessere ambientale, dell’accessibilità e del superamento delle barriere architettoniche-sensoriali per tutti gli abitanti con disabilità, anziani, bambini.

Il concorso è rivolto a progettisti e designer, sia a studenti, che neolaureati, che professionisti del mondo afferente all’architettura e al design in collaborazione con Arch. G. Sallemi, Arch. O. Carone, CRABA – Centro Regionale per l’Accessibilità e il Benessere Ambientale di LEDHA.

Ogni progetto dovrà produrre delle proposte architettoniche e di design eleganti e accoglienti mostrando con chiarezza scelte rivolte alla sostenibilità ambientale, alla sostenibilità dei materiali, alla durabilità, al risparmio energetico, alla facilità di manutenzione.

Dovrà inoltre prevedere soluzioni adatte a persone con disabilità o con deficit motori o sensoriali, con percorsi fluidi e sicuri per il superamento delle barriere architettoniche e comunicative dall’accesso (per esempio soglie, gradini, maniglie, etc.) all’interno (zerbini, ascensori, etc.).

Il bando può essere scaricato dal sito https://www.condominiosolutionseventi.it/concorso/

Con il Patrocinio della Città di Imperia e della Città di Rho.