Concorso canoro nazionale – Ottava edizione

Sabato 9 luglio all’Arena degli Artisti di Genova Pegli avrà luogo la Finalissima del Concorso Canoro Nazionale Fantastico Festival. Per la ridente delegazione del ponente genovese questo è il terzo anno consecutivo come location della finale.

Lo spazio sul mare si trasformerà in una splendido spazio colorato di luci e fiori, per ospitare un concorso considerato oramai tra i più seguiti e importanti del panorama nazionale.

Dopo una stagione di audizioni, di Home Edition e Semifinali sia live che online, finalmente i concorrenti diventano personaggi, in questo turn-on che trasforma il Fantastico da Concorso a Festival.

I Finalisti saliranno sul palco dell’Arena di fronte ad un pubblico festante e attento, che riempirà, per il massimo consentito dalla sua capienza, lo spazio fronte mare della delegazione ponentina. Da quel momento saranno loro a “creare lo spettacolo”. Dopo il successo delle due precedenti edizioni, questa, per Pegli, è la conferma di un appuntamento che vuole diventare tradizionale, collegando il nome di questa località al marchio del concorso ideato dal direttore Sergio Giunta.

Sono diciotto gli artisti in gara, arrivati al traguardo finale dopo aver superato gli step delle audizioni, della Home Edition e delle semifinali. Un percorso lungo e che ha lasciato per strada diversi concorrenti validi. L’augurio è quello di riprovarci con la speranza di far parte dei finalisti nella prossima edizione.

La serata di sabato vedrà diversi ospiti. Ad abbassare la tensione durante le votazioni finali ci sarà il comico Daniele Raco , mentre la cantante e pittrice Rosy Lee aprirà l’antefestival. Alla vincitrice dell’edizione 2021, Rebecca Clara, il compito di aprire ufficialmente il festival, alle ore 20,45.

Di assoluto livello la giuria che avrà il compito difficile di designare i vincitori dei vari premi e, soprattutto, il vincitore assoluto: da Radio 105 il conduttore e intrattenitore Dario Spada, al timone di un programma di gran successo come 105 Music and Cars, Stephanie Riondino che ha partecipato a The Voice of Italy con Dolcenera nell’edizione che ha visto la compianta Raffa nazionale, Chiara Ragnini conosciutissima cantautrice ligure, Sefora Firenze vocal coach della Vocal Accademy e la violinista Valeria Saturnino, violinista che ha accompagnato i più grandi artisti del panorama nazionale ed è regolarmente presente nell’orchestra del Festival di Sanremo.

Questi i diciotto artisti che si affronteranno nella Finale:

Chiara Galvani, Zell, i Dionysian, Simone Venditti, Sara Dell’Olio, Francesca Vignoni, Samantha Tosi, gli Spezzati, i Medicamenta, RJ, Giulia Caselli, Stefano Pitasi, Alessia Gallo, gli Atomica, Giulia Zedda, Mauro Cesaretti, Edoardo Borghini e Valentina Livi

Tra di loro ci sarà il vincitore della ottava edizione. Per tutti, comunque, sarà importante salire sul palco con la giusta carica e con le ugole ben affilate. Sarà compito del vocal coach Luca Damerini gestire la loro adrenalina e la giusta emozione.

Jacopo Saliani (il DJ Jay-S), speaker radiofonico di Babboleo Lab, condurrà la diretta live della serata, che sarà aperta dal prefestival. Dalla sua postazione passeranno anche i concorrenti a alcuni ospiti. Faranno compagnia a Jay-S gli youtuber Stefy 1986 e Daniele Lo Cicero.

La regia video è di Andrea Vialardi, a capo degli operatori di ripresa sin dagli albori del concorso. Sarà lui, inoltre, il regista del videoclip che il vincitore del Fanatstico Festival, riceverà come premio.

A dirigere tutta la serata della finalissima all’Arena degli Artisti di Genova Pegli, come di consueto, Enza Nalbone, attrice e musicista e già direttrice artistica del Teatro di Cicagna, oramai esperta nella gestione di eventi e spettacoli.

Tanti i premi assegnati: dal videoclip professionale per il vincitore assoluto, realizzato dalla AV ProStudio, alla produzione e distribuzione discografica della The Library, alle interviste in radio e alla rotazione del proprio brano su Babboleo Lab, insieme al Secolo XIX, media partner del concorso. Oltre a, naturalmente, le news e interviste sui vari siti e testate editoriali

Diversi i riconoscimenti e le targhe che saranno consegnate. Dall’opera del maestro De Martini che simboleggia la F di Fantastico, alle targhe realizzate a mano e in ardesia (pietra ligure D.O.C. della Val Fontanabuona) dalla ditta Ardesia Mangini di Cicagna, a tutti gli altri trofei per i vincitori.

Ecco le categorie.

Primo Premio Assoluto

Miglior Interprete

Miglior Inedito

Premio della Critica

Premio The Library

Premio Babbolao Lab

Premio Pegli

Premio Giuria Popolare

Appuntamento quindi all’Arena degli Artisti di Pegli alle ore 20,30 con l’Antefestival. Inizio Festival alle ore 20,45. Disponibile un ampio parcheggio sul mare.

L’evento, organizzato da Mediaquality Organizzazione Eventi in collaborazione con il CIV Riviera di Pegli, è patrocinato dalla Regione Liguria e dall’Assessorato ai Grandi Eventi e Commercio del Comune di Genova.

Per seguire la diretta streaming ecco il link https://live.fantasticofestival.it