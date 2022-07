Genoa, abbonamenti arrivati a quota 10 mila

Verso la terza settimana di attività, contrassegnata da parecchi doppi allenamenti, sulla falsariga delle prime due.

Dopo la partitella in famiglia al Centro Sportivo Signorini (in rete Candela, Calò, Cassata, Favilli e Jagiello su punizione), seguite dai dirigenti (gm Spors, agm Klos e cm Rossi), il Grifo si allenerà sabato prima della giornata di riposo accordata per domenica. I lavori in campo stanno procedendo a spron battuto. Proprio come i dati riferiti alla campagna abbonamenti (per le info clicca qui). La boa dei 10mila abbonamenti è già stata raggiunta ma l’obiettivo è quello di arrivare ancora più in alto nel sostegno alla squadra.