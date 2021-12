Concerto di Natale a Rapallo con l’organista Fabio Macera e il violinista Andrea Cardinale. Sabato 18 dicembre alle 15:30.

Concerto di Natale a Rapallo alla Basilica SS. Gervasio e Protasio.

Ingresso gratuito consentito solo ai possessori di Super Green Pass fino ad esaurimento posti.

Andrea Cardinale

Nato a Santa Margherita Ligure e residente a Rapallo, si è diplomato in violino al Conservatorio N. Paganini di Genova col Prof. R. Malfatto nel 1992.

È stato il primo allievo del suddetto Conservatorio ad aver eseguito più volte in un unico Concerto a memoria la versione integrale dei celebri 24 Capricci di Paganini e ad averla incisa sul CD “Il Salotto Rosso di Paganini” (produzione Broad-way selezionato e messo in vendita da Ricordi-Feltrinelli).

Si è perfezionato con i celebri Maestri Berl Senofsky (già insegnante alla Juillard School di New York e Peabody Conservatory di Baltimora), D. Cottalasso (Teatro alla Scala), A. Casabona, G. Gaccetta, F. Gulli, G. Carmignola e lungamente con Ruggiero Ricci.

Nel 2020 ha partecipato al Primo Concorso Mondiale per Artisti “The World Festival Contest of National Culture and Arts” vincendo il 2°premio.

In oltre vent’anni di carriera concertistica ha al suo attivo oltre millecinquecento Concerti, si è esibito come solista in tutta Europa, Nord America, Sud America, Asia, Africa.

Ha svolto tournées in Italia, Francia, Spagna, Belgio, Austria, Svizzera, Stati Uniti, Giappone, Inghilterra, Russia, Polonia, Romania, Macedonia, Repubblica Ceca, Svezia, Norvegia, Irlanda, Algeria, Emirati Arabi, Malesia, Uruguay e Brasile toccando importanti centri Musicali tra cui Berlino, Monaco di Baviera (Gastaig), Londra, Manchester (City Hall), Cambridge (Trinity College Concert Festival dei due mondi), Portofino (Classica International Music Festival, Torino (Teatro Alfieri, Auditorium del Lingotto), Carro (Festival Paganiniano), Mantova (Teatro Bibiena), Parigi (Fete Natonale de la Musique), Nancy (Nancyphonoies) Dublino, New York (Lefrak Concert Hall, Madison Hall), Washington D.C, Spoleto, Dublino, New York, Boston, Atlanta, Praga, Varsavia (Palazzo della Cultura), San Pietroburgo, Osaka. Come solista con orchestra ha eseguito capolavori di Bach, Vivaldi, Mozart, Paganini e Ciaikovsky.

Ha inciso oltre 15 cd per case discografiche italiane, tedesche, inglesi e americane.

Si è esibito in Concerto imbracciando il Vuillaume “Sivori” 1834 (Genova-Palazzo Ducale), lo Stradivari “Il Cremonese” 1715 e il Guarneri del Gesù “Lo Stauffer” 1734 (Cremona Museo Palazzo Comunale -Salone dei Quadri e Auditorium S. Domenico).

Suona un prezioso violino Vuillaume del 1864.

Fabio Macera

Ha compiuto gli studi musicali con il M° E. Traverso conseguendo il Diploma in Organo e Composizione organistica presso il Conservatorio “G. Cantelli” di Novara.

Approfondisce vari aspetti interpretativi e di prassi esecutiva durante corsi tenuti da illustri docenti quali H. Vogel, Chr. Stembridge, D. Hunter, M. Radulescu e G. Bovet.

Si è perfezionato inoltre nella musica antica e sinfonica francese con J.P. Lecaudey presso l’École de Musique di Saint-Remy-de-Provence.

Ha tenuto concerti in Italia e all’estero partecipando a vari festival e rassegne organistiche sia in qualità di solista che come accompagnatore di cantanti solisti, di cori e strumentisti.

Inoltre ha partecipato nel dicembre 2015 alle “Auditions d’orgue” presso la Cattedrale di Notre-Dame di Parigi e nel 2017 a “Les Dimanches Musicaux de La Madeleine”.

Nel 2016 la rivista di cultura musicale e discografica “Musica” ha premiato con 5 stelle il suo CD “Armonie d’Organo tra Ottocento e Novecento”, edito dalla casa discografica francese “Fugatto”.

Di recente pubblicazione il CD monografico sull’opera organistica del salesiano Giovanni Maria Pelazza, edito dall’etichetta Brilliant Classic.

È stato docente presso l’Istituto Diocesano di Musica Sacra “G.B. Campodonico” di Chiavari ed ha fatto parte della Commissione Diocesana per gli organi,

per la quale ha collaborato alla catalogazione degli organi e alla realizzazione del volume “Gli Organi della Diocesi di Chiavari”, edito in occasione del Giubileo dell’anno 2000.

È schedatore degli strumenti sul territorio nazionale, autorizzato dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) del Ministero della Cultura e dall’ Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto della Conferenza Episcopale Italiana.

Al suo attivo conta numerosi saggi e articoli pubblicati su riviste specializzate e la partecipazione a convegni e tavole rotonde in qualità di relatore.

È Presidente e Direttore Artistico dell’Associazione Culturale “Rapallo Musica” nonché Direttore Artistico del Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”.

Svolge la sua attività di organista dal 1988 presso lo storico organo Serassi del Santuario del SS. Crocifisso di Borzonasca (per il quale ha seguito i lavori di restauro) e presso la Basilica Arcipresbiterale dei SS. Gervasio e Protasio di Rapallo dal 1996.

È Socio Fondatore dell’Orchestra di Rapallo “Jean Sibelius”.