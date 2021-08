Concerto della Banda Cardinal Cagliero di Varazze. Ritorna a suonare con il “Concerto Estivo” tenuto il 31 luglio 2021 nel Giardino delle Boschine.

Concerto della Banda Cardinal Cagliero dopo un lungo stop.

La Banda Musicale Cardinal Cagliero di Varazze, dopo il lungo stop forzato, è tornata a suonare.

Lo ha fatto per il suo abituale ed appassionato pubblico e per i gentili ospiti, con il “Concerto Estivo” che si è tenuto sera di sabato 31 luglio 2021 nel Giardino delle Boschine.

Tutti i posti disponibili occupati, nel rispetto delle normative di contrasto all’emergenza epidemiologica.

Grande soddisfazione per i musicisti della locale Banda Musicale, che finalmente è tornata a suonare in presenza per il suo affezionato pubblico.

Una bella ed emozionante serata sia per i componenti dell’amata Cardinal Cagliero e sia per tutti i presenti, i quali convintamente, hanno a lungo applaudito ogni esecuzione.

Grazie di cuore e … al prossimo concerto!

Televarazze ha ripreso l’evento, che trasmetterà per quanti non hanno trovato posto o non sono potuti intervenire di persona.