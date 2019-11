Comunicazioni inerenti all’Allerta meteo Rossa

Informazioni su alcune zone disagiate dal fenomeno metereologico che sta interessando Genova

A seguito degli importanti rovesci nel corso della notte sono chiuse le seguenti vie, e si invitano i cittadini che si trovano nelle zone sottoindicate a rimanere in casa o in locali protetti fino al completo deflusso delle acque.

Strade chiuse per allagamenti:

Via Milano sottopasso

Via Pacoret (chiusa solo una corsia)

Largo Jursè

Via P. Reti

Via W. Fillak

C.so Perrone

Via Renata

Via Perlasca

Via Trenta Giugno 1960

Piazza Montano

Via Borzoli

Via S.Quirico

Via Chiaravagna

Rimangono in atto le azioni previste dal Piano Comunale di Emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.Dall’inizio dell’allerta Rossa, diramata dalla Regione Liguria fino alle 23.59 di sabato 23 novembre sul territorio del Comune di Genova, sono in atto le azioni previste dal Piano Comunale di Emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.