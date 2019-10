Comune e Università organizzano Erasmus Day Welcome 2019

Anche quest’anno, in occasione dell’inizio del primo semestre accademico, Comune e Università organizzano Erasmus Day Welcome

L’appuntamento è per giovedì 3 ottobre alle 16.30 in piazza Sarzano 8 – Aula San Salvatore

Un momento di benvenuto agli studenti Erasmus, che sempre più numerosi decidono di trascorrere il loro periodo di studi all’estero nella nostra città, attratti dalla qualità dell’offerta formativa a dalla forza del brand Genova

«In qualità di assessore alle Politiche dell’istruzione e alle Politiche per i giovani, saluto con vero piacere il progetto Erasmus Welcome Day che, come amministrazione comunale, sosteniamo convintamente di concerto con l’Università di Genova – commenta l’assessore alle Politiche dell’istruzione e alle Politiche per i giovani Barbara Grosso – Esprimo quindi grande soddisfazione per l’arrivo dei ben 450 studenti Erasmus che, nel corso dell’anno accademico, raggiungeranno Genova da 20 diversi Paesi. La nostra città ha una vasta offerta culturale e formativa e, sicuramente, sarà in grado di far vivere a questi giovani un’esperienza positiva e determinante nella costruzione del loro futuro».

Come di consueto, partner importante sarà il Gruppo Erasmus Genova GEG, sezione locale dell’internazionale Erasmus Students Network, associazione fondata dalla Comunità europea che da anni contribuisce a promuovere la creazione ed il mantenimento di relazioni tra studenti ed ex studenti del programma Erasmus.

«L’Ateneo e la nostra città – afferma Paolo Comanducci, rettore dell’Università di Genova – rinnovano un appuntamento di benvenuto agli studenti stranieri che hanno scelto Genova come meta di studio, favorendo la loro integrazione nel territorio. L’Erasmus Welcome Day rappresenta infatti un’occasione importante per una conoscenza reciproca e per illustrare i servizi che l’Ateneo offre agli studenti ospiti».

Durante l’evento verranno presentati i servizi dell’Ateneo e del Comune per gli studenti, e l’offerta culturale e turistica della città, inoltre il Comune metterà a disposizione degli studenti la tessera gratuita Green Card, che consentirà di usufruire di una scontistica sulle attività legate al tempo libero, cinema, sport, musica, librerie, bar, ristorazione, shopping e tanto altro ancora.

Per l’Università di Genova gli eventi del Welcome Day rappresentano l’occasione per far conoscere i servizi e le iniziative dedicate agli studenti in arrivo e di consolidare la preziosa collaborazione con il Comune e il GEG.

Alcuni dati sugli studenti stranieri in arrivo all’Ateneo genovese:

Studenti Erasmus e in mobilità in arrivo durante il 2019/20: oltre 450 provenienti da 20 nazioni diverse.

Nazioni più rappresentate: Spagna, Francia, Portogallo, Germania

Studentesse 60%

Studenti 40%

Studenti internazionali:

oltre 400 provenienti da più di 50 paesi diversi. Tra le nazioni più rappresentate: India, Marocco, Iran, Cina e Turchia

Il programma:

H. 16.30 Arrivo dei partecipanti, registrazione e tesseramenti. Saranno attivi dei desk informativi su:

· GEG: Tesseramento circuito ESNcard, necessaria per diventare socio di ESN, con cui si possono ottenere sconti nei locali convenzionati a Genova e al di fuori.

· Green Card: tessera gratuita per i giovani dai 15 ai 29 anni per ottenere sconti su: tempo libero, cinema, sport, musica, librerie, bar, ristorazione, shopping e tanto altro ancora.

H. 17.30

Saluto del Prorettore per le Relazioni internazionali dell’Università degli Studi di Genova, Andrea Trucco

Saluto e presentazione della città da parte del Comune di Genova

Saluto dei rappresentanti di ESN – Erasmus Student Network

Seguirà un evento organizzato dal Gruppo Erasmus Genova.

H. 16:30 Arrival and participants’ registration. Participants will find information desk and it will be possible to get

· ESN card: an international card to join GEG-ESN, take part in ESN events and get discounts all over Europe

· Green Card: a free card promoted by Municipality of Genoa to get discounts at cinema, bars, bookshop and many other places in the city

H. 17:30

· Welcome by the Vice Rector for the International Relations of University of Genoa, Andrea Trucco

· Welcome and presentation of the city by the Genova Municipality

· Welcome by GEG – ESN Erasmus representatives