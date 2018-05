Comunali Alassio, Forza Italia diffida Melgrati per il simbolo

I vertici savonesi di Forza Italia, su indicazione di quelli nazionali, oggi hanno ufficialmente diffidato Marco Melgrati, candidato sindaco a Alassio per la lista civica ‘Prima Alassio’, dall’utilizzo del simbolo scelto perché giudicato troppo simile a quello proposto dalla Casa delle Libertà negli anni 2000.

Marco Melgrati, vice coordinatore regionale di FI, ha scelto di candidarsi a sindaco contro il suo stesso partito che invece sostiene il primo cittadino uscente, Enzo Canepa.

Secondo la diffida di Forza Italia “colori, disposizione e font richiamano molto da vicino quelli dell’ex simbolo della Casa delle Libertà. Per utilizzare un logo patrimonio del centrodestra è necessaria un’autorizzazione che non può essere concessa a Melgrati, il quale, per quanto sia membro del partito, ora è in competizione con lo stesso”.