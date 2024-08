Completato il varo del cappello della nuova torre piloti di Genova

Il porto di Genova celebra un’importante tappa con il completamento del varo del cappello della nuova Torre Piloti.

Questa struttura, pesante 150 tonnellate e larga quasi 800 metri quadri, è stata issata a 65 metri di altezza e posizionata sopra la cabina di controllo.

L’operazione, caratterizzata da complesse manovre di sollevamento, è stata eseguita con precisione nonostante i ristretti spazi di manovra e le imponenti dimensioni della struttura.

Monitoraggio atmosferico e sicurezza

Le condizioni atmosferiche, un fattore critico per il successo del varo, sono state costantemente monitorate grazie a un modello previsionale ad altissima risoluzione sviluppato da Arpal su richiesta dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (AdSP).

Questo modello ha fornito previsioni dettagliate su velocità e direzione del vento fino a 80 metri di altezza, fondamentali per le delicate operazioni di sollevamento.

Funzioni e innovazioni del cappello

Il cappello della Torre Piloti svolgerà diverse funzioni chiave:

Protezione Solare : Schermare la centrale operativa dall’abbagliamento solare, permettendo una visione chiara delle navi in transito.

: Schermare la centrale operativa dall’abbagliamento solare, permettendo una visione chiara delle navi in transito. Energia Pulita : Ospitare celle fotovoltaiche per coprire il 60% del fabbisogno energetico della Torre e della Palazzina Servizi.

: Ospitare celle fotovoltaiche per coprire il 60% del fabbisogno energetico della Torre e della Palazzina Servizi. Sicurezza Strutturale : Includere un sofisticato sistema di stabilizzazione per controbilanciare forze naturali come vento e sisma.

: Includere un sofisticato sistema di stabilizzazione per controbilanciare forze naturali come vento e sisma. Apparati Radar e Comunicazione: Alloggiare strumenti essenziali per il Corpo Piloti e la Capitaneria di Porto.

Disegnata dall’architetto Renzo Piano, la nuova Torre Piloti è destinata a diventare un’icona architettonica, ricordando la sagoma di una sentinella che scruta l’orizzonte.

Il video dei lavori

Fasi di costruzione e caratteristiche

L’elevazione della Torre Piloti è iniziata con l’installazione del traliccio metallico, scomposto in quattro sezioni e issato tramite operazioni di sollevamento e saldature speciali.

Il traliccio è stato poi stabilizzato con sartie in acciaio, seguito dal posizionamento della cabina di controllo, dotata di ampie finestrature e raggiungibile attraverso due ascensori. Infine, l’antenna installata sulla copertura ha portato l’altezza totale della struttura a 95 metri sul livello del mare.

Realizzazione e impatto economico

Le strutture metalliche, realizzate negli stabilimenti dell’impresa Cimolai e assemblate nel cantiere presso Ponte Rubattino, sono state trattate con tecnologie avanzate per resistere alla corrosione marina. Oltre alla Torre Piloti, è in fase di completamento la Palazzina Servizi, collegata alla torre tramite una passerella pedonale. Questo edificio ospiterà uffici e alloggi per il Corpo Piloti.

La costruzione della nuova Torre Piloti coinvolge oltre 50 imprese e genera occupazione per più di 800 lavoratori, con quasi 340 mila ore di lavoro impiegate.

La struttura è stata progettata per garantire sicurezza, dotazioni tecnologiche all’avanguardia e un ambiente di lavoro di alta qualità, con illuminazione led naturale per migliorare il benessere visivo.

Prospettive future

La nuova Torre Piloti sarà operativa nel 2025, con la conclusione dei lavori prevista per i primi mesi dell’anno. Al varo del cappello hanno partecipato personalità di rilievo come l’architetto Renzo Piano, il Commissario straordinario Massimo Seno, l’Ammiraglio Ispettore Piero Pellizzari, il Vice Ministro Edoardo Rixi e il Sindaco di Genova Marco Bucci.