Compagnucci, è riuscita male. Toti: grazie per avermi paragonato a chi lavora con fatica

“Se voleva essere un insulto, davvero non vi è riuscito bene. Anzi, grazie per averci paragonato alle tante persone che, con fatica, ogni mattina, aprono i loro negozi e mantengono le proprie famiglie. Chi va in giro la notte a sporcare muri non credo conosca davvero l’ebrezza del lavoro e il rispetto per la fatica altrui”.

Lo ha dichiarato oggi su Fb il governatore ligure Giovanni Toti, che ha pubblicato anche la foto della scritta con cui è stata vandalizzata la colonna di un edificio nella zona di piazza Dante a Genova, poco distante dalla sede di Regione Liguria: “Toti bottegaio”.

Il presidente della giunta regionale ha poi aggiunto l’hashtag #fierodiesserebottegaio.