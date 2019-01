Pd: domenica in piazza con sinistra civica. Sì a Terzo Valico, Gronda e nodo ferroviario

“Il Partito democratico di Genova da sempre sostiene l’importanza delle infrastrutture per lo sviluppo della nostra città, del suo porto, dell’economia genovese, ligure e del Paese. Con questo spirito abbiamo aderito a diverse mobilitazioni, sia sul nostro territorio che a livello nazionale, e domenica 20 gennaio parteciperemo alla manifestazione Sì, Genova vuole sviluppo!”.

Lo hanno dichiarato oggi i consiglieri comunali del Pd, annunciando la loro adesione alla manifestazione della sinistra civica che si svolgerà in piazza De Ferrari.

Dopo protesta contro Dl Salvini, sinistra civica domenica in piazza per le infrastrutture

“Crediamo che solo attraverso un sostegno chiaro e deciso alle infrastrutture la nostra città e la nostra regione – hanno aggiunto i consiglieri del Pd – possano scongiurare il rischio isolamento e consolidare un ruolo da protagoniste per il Nord Ovest e nello scenario europeo.

In questo contesto diciamo sì a Terzo Valico, nodo ferroviario e Gronda, per la quale siamo a un passo dall’avvio dei cantieri del tracciato come approvato in Conferenza dei servizi e già finanziato, grazie ai governi di centrosinistra.

Siamo quindi al fianco degli ordini professionali, sindacati e associazioni di categoria che hanno sottoscritto il documento ‘Perché sì alla Gronda’, elaborato da Confindustria, che verrà inviato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministro Danilo Toninelli.

Genova e la Liguria non possono più attendere e sopportare tentennamenti su un’opera così strategica, su cui si gioca il futuro del nostro territorio”.