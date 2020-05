Commercio3.0 porta le chiavi delle pmi in Regione

In seguito alle recenti proteste delle piccole medie imprese genovesi sulle difficoltà della ripartenza a causa dell’emergenza Covid-19, continua la disapprovazione dei commercianti che questa mattina hanno manifestato il dissenso fermandosi sotto il Palazzo della Regione Liguria a Genova.

Qui sotto le dichiarazioni e il comunicato firmato dalla portavoce e presidente dell’associazione Commercio3.0, Sara Garbarino.

“Facendo seguito alla nostra pacata protesta iniziata con la consegna, da parte di più di 200 commercianti, delle chiavi delle loro attività.

Come associazione abbiamo richiesto un incontro al Presidente Toti, per la consegna simbolica delle stesse e delle nostre richieste, richieste che riteniamo un passo indispensabile per poter pensare di far ripartire l’economia delle pmi.

La regione nella persona dell’assessore Andrea Benveduti, ha risposto quanto segue:

<<Con riferimento alla email da Voi inviata si comunica che siamo assolutamente in accordo con le Vostre richieste ed a tale proposito, in qualità di associazione, potete inviare la stessa comunicazione direttamente al Governo, in sostegno a quelle che sono state le note di Regione a sostegno delle imprese inviate al Governo>>

Ritenendo la risposta non adeguata alla nostra istanza, non adeguata all’emergenza economica, non adeguata nei confronti di più di 200 persone che chiedono aiuto, ben consci dei poteri della regione, consapevoli di non poter arrivare direttamente al governo centrale, consapevoli della possibilità del Presidente Toti di farsi nostro portavoce, prendiamo atto della sua indisponibilità.

Ciò premesso venerdì 15 maggio alle ore 10.30 intendiamo ugualmente portare in regione le chiavi come anticipato.

Dopo esame del recentissimo decreto rilancio e dei precedenti cura Italia e liquidità, affermiamo che gli stessi, enunciati come poderosi e potenti interventi, mai visti prima, in realtà sono del tutto insufficienti, del tutto inadeguati, l’unica cosa sulla quale concordiamo è “mai visti”, infatti i contributi promessi non si sono ancora visti dopo tre mesi.

Le piccole imprese necessitano di liquidità immediata, dopo tre mesi di fatturato nullo, non sono sufficienti pochi spiccioli, sono necessari fondi per poter pagare gli affitti, le merci, gli interventi di sanificazione, che non si possono pagare con crediti d’imposta.

Anche le banche non si sono dimostrate collaborative, negando di fatto l’accesso ai finanziamenti ai soggetti non perfettamente in regola che sono proprio quelli che andrebbero aiutati.

Chiediamo:

1. Contributi a fondo perduto di entità adeguata (copertura affitti, merce, spese) 2. Condono tombale per tutte le posizioni ex equitalia sino al 2018, comprese le società con fatturati sino a 300.000 euro.

3. Regole certe chiare e scritte sulle procedure da adottare per le sanificazioni e l’apertura degli esercizi commerciali

4. Tassazione flat per tutti al 30%

5. Adeguamento delle regole per e-commerce che devono essere del tutto simili a quelle per il commercio tradizionali

6. Semplificazioni rapporto utente/banca

7. Snellimento burocratico

Nella speranza che la stampa si voglia far portavoce di questo nostro grido disperato d’aiuto

Cordiali saluti

Sara Garbarino”