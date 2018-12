Comitato zona arancione incontra Bucci: confermato corteo col Pd venerdì 11 a Tursi

“Venerdì 11 gennaio in via Garibaldi-Palazzo Tursi alle 9,30 siete tutti invitati a partecipare alla manifestazione promossa dal Comitato abitanti ai confini della zona rossa. Facciamo sentire la nostra voce per difendere Genova dai rischi ambientali conseguenti alla demolizione/ricostruzione del Ponte Morandi”.

Oggi i responsabili del Comitato, dopo avere incontrato il sindaco Marco Bucci e l’assessore comunale al Bilancio Pietro Piciocchi, hanno confermato il corteo di protesta col Pd.

Abitanti zona arancione, protesta a Tursi. Corteo apartitico? Lunardon: Pd sfilerà con loro

Il programma prevede la riunione dei partecipanti davanti alla sede del Comune. I manifestanti sfileranno poi verso la Prefettura, fino a via Roma.

“Ci lasciamo l’anno vecchio alle spalle con altre promesse ma con qualcosa di costruttivo – ha riferito il presidente Fabrizio Belotti all’agenzia Ansa – abbiamo chiesto la nostra parte di risarcimento e la creazione di un osservatorio su demolizione e ricostruzione e per quanto riguarda il cantiere. Il sindaco si è mostrato attento”.

Dall’incontro è emerso che l’idea di Bucci, già illustrata nei giorni scorsi, sia quella di intervenire come Struttura commissariale per dare ai residenti una cifra che permetta loro, eventualmente, di trasferirsi per tutta la durata dei lavori sulla falsa riga del contributo per la sistemazione autonoma concessa in passato agli sfollati.