Come sbrinare il Freezer: tutorial completo

Il freezer è un elettrodomestico essenziale nella maggior parte delle case, ma quando si forma troppo ghiaccio all’interno, può essere difficile sbrinarlo. Non solo può rendere difficile l’apertura delle ante, ma può anche ridurre l’efficienza del freezer e causare problemi al funzionamento. Ecco come sbrinare il freezer in modo rapido ed efficiente.

In questo articolo gli esperti di riparazione e assistenza elettrodomestica di Assistenza AEL, condividono con noi i loro migliori consigli per sbrinare il freezer in modo semplice e sicuro.

Preparazione

Prima di iniziare il processo di sbrinamento, è importante prepararsi. Ecco alcune cose da tenere a mente:

Spegnere il freezer: Prima di iniziare, assicurarsi di spegnere il freezer e scollegarlo la corrente.

Togliere gli alimenti: Rimuovere tutti gli alimenti dal freezer e conservarli in un luogo fresco, come il frigorifero.

Preparare una bacinella: Preparare una bacinella per raccogliere l’acqua che si formerà durante il processo di sbrinamento.

Preparare degli asciugamani: Avere a portata di mano degli asciugamani o dei panni per asciugare l’interno del freezer dopo il processo di sbrinamento.

Sbrinamento del freezer in modo naturale

Questo metodo è ideale per i freezer di piccole dimensioni e richiede solo un po’ di pazienza. Ecco come procedere:

Dopo averlo spento ed aver tolto gli alimenti da esso, lasciare il freezer aperto per alcune ore in modo che il ghiaccio si sciolga naturalmente.

Rimuovere poi il ghiaccio usando una spatola o un cucchiaio di legno per rimuovere il ghiaccio che si è sciolto. Assicurarsi di rimuoverlo tutto e asciugare bene l’interno del freezer con dei panni puliti e asciutti.

Sbrinamento con prodotto adatto

In alternativa, potete utilizzare un prodotto specifico per lo sbrinamento, disponibile presso la maggior parte dei negozi di elettrodomestici. Ecco i passaggi da seguire:

Spegnere il freezer: Prima di iniziare, è fondamentale che il freezer sia spento e scollegato dalla corrente elettrica.

Rimuovere tutti gli alimenti: Rimuovere tutti gli alimenti dal freezer e metterli in un luogo fresco per evitare che si scongelino.

Applicare il prodotto per lo sbrinamento: Seguendo le istruzioni del prodotto, applicare il prodotto per lo sbrinamento su tutte le superfici interne del freezer. Lasciare agire il prodotto per il tempo indicato.

Rimuovere il ghiaccio: Utilizzare una spatola o un cucchiaio di legno per rimuovere il ghiaccio che si è sciolto.

Asciugatura: Dopo aver rimosso tutto il ghiaccio, è importante asciugare bene l’interno del freezer con degli asciugamani puliti.

Come prevenire la formazione del ghiaccio?

Per evitare che il ghiaccio si accumuli troppo all’interno del freezer, è importante seguire alcune semplici precauzioni:

Tenere il freezer pulito: Assicurarsi di pulire regolarmente il freezer, rimuovendo eventuali accumuli di ghiaccio.

Controllare la guarnizione delle ante: Verificare regolarmente la guarnizione delle ante per assicurarsi che sia intatta e che chiuda bene.

Non sovraccaricare il freezer: Non sovraccaricare il freezer, in modo che l’aria possa circolare liberamente all’interno.

Controllare la temperatura: Assicurarsi che la temperatura all’interno del freezer sia impostata correttamente.

Inoltre, per evitare la formazione di ghiaccio eccessiva all’interno del freezer, è consigliabile evitare di aprirlo frequentemente e di inserire alimenti caldi.