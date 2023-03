Genova Pegli, incendio nella notte. Un uomo intossicato dal fumo.

Un incendio è divampato nella notte in un’abitazione di via Tubino, nel quartiere di Genova Pegli. Le fiamme sono divampate in cucina e precisamente nella cappa fumaria verso all’una della notte ed in breve tempo l’appartamento dove vivevano tre persone è stato invaso dal fumo.

Gli occupanti dell’appartamento hanno dato subito l’allarme chiamando i vigili del fuoco. L’uomo dell’età di 50 anni, che vive nell’appartamento, si è sentito male per le esalazioni del fuoco ed è rimasto intossicato.

Sono subito intervenute l’ambulanza delle Croce Verde di Genova Prà, la Croce Verde di Sestri e le auto mediche del 118 di Genova.

La persona intossicatami, dopo i primi accertamenti, è stata trasferita in codice rosso all’ospedale di San Martino dove si trova ricoverato.

I vigili del fuoco hanno velocemente spento le fiamme ed hanno avviato le prime indagini per accertare le cause dell’incendio. Due donne presenti nell’appartamento hanno declinato il ricovero. ABov