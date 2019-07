Come arrivare al Festival Internazionale di Nervi

Transito e sosta sono stati disciplinati in occasione del Festival Internazionale di Nervi. Il consiglio principe è quello di non utilizzare l’auto, ma utilizzare i mezzi pubblici o i treni.

Ecco una piccola guida

MOBILITÀ a NERVI:

Traffico limitato agli aventi diritto* in via Oberdan (tratto tra incrocio viale Franchini e piazza Pittaluga) e via Marco Sala (tutto il tratto) dalle ore 18.00 alle 01.00 solo nei giorni della manifestazione (2-3-4-7-8-9-12-13-14-16-17-18-20 luglio)

Doppio senso di marcia in viale Franchini (tra l’incrocio con via Campostano e piazza Pittaluga) ESCLUSIVAMENTE dalle ore 18.00 alle 01.00 solo nei giorni della manifestazione (2-3-4-7-8-9-12-13-14-16-17-18-20 luglio)

Senso di marcia invertito in via Sant’Ilario (parte inferiore) dal 2 al 20 luglio dalle TUTTI I GIORNI

*La zona a traffico limitato sarà accessibile agli aventi diritto che lo dovranno comunicare ai varchi. La Polizia Municipale potrà richiedere l’esibizione di un documento di identità e/o del veicolo (residenti, ospiti degli alberghi, mezzi di soccorso e commercianti per carico/scarico merci)

PARCHEGGI (si sconsiglia l’uso dell’auto):

Parcheggio “Le Streghe” in via Somma (a pagamento)

Parcheggio stazione Quinto in via Filzi (gratuito per interscambio con bus o treno)

TAXI:

potranno transitare in viale delle Palme e sostare in piazza Sciolla (di fronte alla stazione di Nervi)

POSTEGGI MOTO:

in viale delle Palme sono stati creati 115 posti gratuiti per le moto

POSTEGGI AUTO DISABILI:

in via Capolungo 3 all’altezza dell’entrata della Galleria d’Arte Moderna

TRENO:

Trenitalia sarà il Vettore Ufficiale del Festival Internazionale di Nervi 2019, il biglietto dello spettacolo sarà comprensivo del viaggio di andata e ritorno, per la sede della manifestazione, con i treni regionali in circolazione nell’area urbana di Genova, dalle ore 17 del giorno dello spettacolo all’1.30 del giorno successivo.

L’area ferroviaria genovese comprende le seguenti fermate: Genova Acquasanta, Genova Bolzaneto, Genova Borzoli, Genova Brignole, Genova Cornigliano, Genova Costa di Sestri, Genova Granara, Genova Nervi, Genova Pegli, Genova Piazza Principe, Genova Piazza Principe Sotterranea, Genova Pontedecimo, Genova Pra, Genova Quarto dei Mille, Genova Quinto al Mare, Genova Rivarolo, Genova S. Biagio, Genova Sampierdarena, Genova Sestri Ponente Aeroporto, Genova Sturla, Genova Vesima, Genova Via di Francia, Genova Voltri.

Per raggiungere il Festival, il primo dei treni utili da Genova Brignole a Genova Nervi è alle 17.04 (arrivo alle 17.17) fino alle 20.10 (arrivo 20.25).

Per il rientro al termine della serata sarà possibile utilizzare i regionali in partenza da Genova Nervi alle 23.29 per Savona, 0:18 (treno straordinario per Savona) e 0:56 per Genova Brignole.

Per conoscere i dettagli orari dei collegamenti, le fermate intermedie ed ogni altra informazione utile è possibile consultare il sito Trenitalia.com.

È possibile consultare tutti gli orari anche sul sito www.festivalnervi.it

AUTOBUS:

ANDATA (da centro città verso Nervi)

Linea 15 da capolinea in via Brigata Liguria a fermata in via del Commercio (proseguendo a piedi si raggiunge la biglietteria dei Parchi di Nervi con accesso da via Eros da Ros – accanto stazione di Nervi)

Linea 17 da capolinea in via Roccatagliata Ceccardi a capolinea in via del Commercio

Linea 517 transiterà negli orari e nei giorni della manifestazione su via Somma per poi raggiungere via Capolungo attraverso via Sant’Ilario inferiore (senso di marcia invertito)

Linea 516 per tutto il periodo della manifestazione dal 2 al 20 luglio transiterà su via Somma e non per via Oberdan

RITORNO (da Nervi verso centro città)

Linea 17 barrato da capolinea in via del Commercio verso il centro città – saranno garantite corse supplementari (transito corso Europa)

Linea 607 (notturno linea 15) da via del Commercio verso il centro città

Linea 617 (notturno linea 17) da via Donato Somma (Capolungo area ex dazio) verso il centro città (transito corso Europa)

L’acquisto del biglietto per partecipare agli spettacoli del cartellone del Festival Internazionale di Nervi non prevede la gratuità del trasporto sui mezzi Amt.

ACCESSIBILITA’

Le persone diversamente abili con invalidità al 100% hanno diritto ad una riduzione del 50% sul prezzo del biglietto per sé e per un accompagnatore. Per l’acquisto del biglietto ridotto è possibile rivolgersi alle biglietterie del Teatro Nazionale (tel. 010/5342400 – biglietteria@teatronazionalegenova.it). Questi biglietti daranno diritto ad un posto collocato nei settori 1 o 2 della platea.

Per le persone con invalidità al 100% che utilizzano la carrozzina, non è ancora possibile, allo stato attuale, acquistare i biglietti, ma è già possibile prenotarli sempre rivolgendosi alle biglietterie del Teatro Nazionale.

Per l’accesso ai Parchi di Nervi, è consigliato l’ingresso da via Capolungo 1. Posti auto riservati ai disabili saranno predisposti in prossimità dell’accesso.