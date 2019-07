Sestri Levante: 3° prova del Palio Remiero del Tigullio

Sestri Levante sarà il campo di gara della 3° prova del Palio Remiero del Tigullio. Sono sedici gli equipaggi che scenderanno in mare per una giornata di sport e spettacolo nella cornice ideale della città.

Come domenica scorsa gli organizzatori sperano in una numerosa partecipazione di pubblico e un tifo appassionato per sostenere i sedici equipaggi in gara nelle diverse categorie.

Anche questa domenica sarà presente un equipaggio proveniente dall’Isola d’Elba (nella categoria seniores maschile) e sempre folta la presenza femminile con 5 formazioni.

Per chi desiderasse informazioni più dettagliate ecco gli orari ufficiali resi noti dalla Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso:

Alle 16:30 categoria seniores femminile

Alle 17:00 juniores maschile

Alle 17:30 seniores maschile

E alle 18:30 gran finale con le regine del mare, gli splendidi gozzi in legno da 22 palmi. Parteciperanno alla gara di domani: S.R. Gianni Figari Santa Margherita Ligure, Rowing Club San Michele, LNI Sestri Levante, LNI Rapallo, LNI Chiavari e Lavagna, Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, Compagnia Remiera Lavagnese e A.S.D. Canottaggio Porto Azzurro. ABov