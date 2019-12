Come affrontare il problema Eutanasia e bio-testamento

Un progetto interessante curato da studenti del Polo di Savona dell’Università di Genova

Una interessante iniziativa di un gruppo di studenti dell’Università di Genova / Polo del Campus di Savona ad indirizzo “Scienze della Comunicazione V”.

Hanno affrontato, con coscienza e rispetto, il problema dell’eutanasia e del testamento biologico.

Il progetto è a cura di Anna, Irene, Veronica, Martina, Alessio e Gianluca, studenti al secondo anno di Scienze della Comunicazione.

Un tema sul quale molte persone hanno idee spesso confuse.

Ed hanno messo, tutti assieme, in piedi un “progetto”. ”Abbiamo deciso di lavorare a questo progetto – spiega Anna Aquaroli – poiché ci è sembrato che la quantità di informazioni a proposito del testamento biologico fosse molto ridotta; per questo abbiamo pensato fosse giusto partecipare all’aumento di consapevolezza della società”.

– In pratica, di cosa parla il Vostro progetto?

“Molto semplicemente – continua Anna – tratta della distinzione tra eutanasia, testamento biologico e suicidio assistito, perchè su questi tempi c’è una grande confusione; inoltre valutiamo l’importanza di questi tre elementi nel trattamento dei pazienti che sono alla fine del percorso vita”.

“In particolare – interviene Irene Talimani – ci siamo concentrati sul problema del testamento biologico. Il testamento biologico, noto anche come “bio-testamento”, è un documento legale redatto da una persona, nel pieno delle sue facoltà mentali, per specificare i trattamenti sanitari da intraprendere nel caso di una propria eventuale indisponibilità a comunicarle direttamente a causa di una malattia o di una incapacità. In Italia esiste un registro di raccolta delle cosiddette “DAT””

– Di cosa si tratta?

“DAT è l’acronimo di “Disposizioni Anticipate del Trattamento Sanitario o di Accertamento Diagnostico”. In pratica, si attuano quando i soggetti non sono in grado di autodeterminarsi. Sono un atto pubblico o una scrittura privata da consegnare all’ufficiale di Stato Civile che ha il compito di trascriverle nell’apposito registro”.

“I destinatari – interviene Veronica Zuffi – sono soggetti maggiorenni capaci di intendere e di volere. I DAT possono essere modificati o revocati. L’interessato può indicare un fiduciario che ha il compito di rappresentare il soggetto con il medico e l’equipe”.

“Il nostro progetto – spiega Anna Aquaroli – si sviluppa tramite tre diversi mezzi di comunicazione; il primo è il social “Instagram”, dove abbiamo creato una pagina apposita per sensibilizzare la fascia giovanile, essendo questo il mezzo più utilizzato tra i giovani; il secondo è un semplice questionario, composto da cinque domande generali riguardanti il testamento biologico; devo dire che ci è stato molto d’aiuto per capire, tramite dati in percentuale, quanto la società è al corrente di tale argomento; infine tramite una intervista a Marco Cappato, politico e attivista italiano, tesoriere dell’“Associazione Luca Coscioni”, promotore della campagna dell’eutanasia legale”.

Un argomento sicuramente impegnativo per questo gruppo di studenti Universitari genovesi.

Certo porsi questo importante e difficile problema fa loro onore.

Aspettiamo sviluppi ed eventuale contradditorio sull’argomento.

Franco Ricciardi