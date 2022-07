Colpaccio della Praese del presidente dell’Accademy Claudio Sciotto: arriva Francesco Flachi!

Un colpo sensazionale quello della società Praese, militante nel campionato regionale di Promozione Ligure.

Il neo presidente dell’Accademy Claudio Sciotto ha convinto Francesco Flachi, indimenticato beniamino dei tifosi blucerchiati, a sposare la causa della societa ponentina.

Sciotto (foto a destra) è raggiante: “A volte i sogni diventano realtà – dice – un ringraziamento enorme va a Francesco Flachi, che ha deciso di aderire al progetto Praese. Per noi è un vero motivo di orgoglio avere nella nostra famiglia un pezzo di storia del calcio italiano. In primis come persona. Francesco – prosegue Sciotto – è una persona semplice, umile e molto seria; quindi non ho alcun dubbio che questo importante innesto per la nostra società rappresenti un valore aggiunto ad un gruppo già fantastico”.

La Scuola Calcio D’Elité “Praese Accademy” è una nuova realtà che progettualmente nasce con l’intento del suo Presidente, Claudio Sciotto, di costruire un contenitore​ dalla visione più ampia, funzionale ed umana dello sport.

Flachi, che è già a Genova, avrà un incarico di prestigio nel Settore Giovanile.

Ma non è detto che possa magari scendere ancora in campo con la prima squadra… chissà.

Intanto proponiamo qui sotto il breve video che Flachi, con tanto entusiasmo, ha dedicato al mondo Praese.

di FRANCO RICCIARDI

Eccolo (cliccare sotto):