Al Porto Antico Francesco Flachi presenta e firma le copie della sua biografia

Genova – Prima la presentazione a SampCity in pieno centro a Genova, poi il saluto alla gradinata Sud sampdoriana al Ferraris. Il primo mese di “Una vita rovesciata”, la biografia di Francesco Flachi, è trascorso con centinaia di copie vendute ogni settimana in tutta Italia, l’intervista di Piero Chiambretti su Tiki Taka e tante ospitate in tv e radio per l’indimenticato numero dieci blucerchiato, terzo cannoniere di sempre della Sampdoria dopo Vialli e Mancini.

Sabato 21 maggio (ore 14:00) Francesco Flachi si racconterà sul palco della Festa dello Sport di Genova, intervistato da Matteo Politanò. Poi si dedicherà a firmare le copie di chi vorrà acquistare il libro nel cuore della Festa e infine scenderà in campo con i giovani protagonisti dell’evento promosso da Stelle nello Sport e Porto Antico.

Dalle prime giocate con l’Isolotto all’esordio in Serie A, dall’arrivo a Genova fino alla convocazione azzurra con Marcello Lippi, la biografia racconta angeli e demoni nella vita di un campione forte e di un uomo fragile che ha pagato i suoi errori senza sconti. Un viaggio attraverso aneddoti mai pubblicati, racconti di campo e di vita. A firmare la prefazione del libro è Walter Novellino, il mister che con Flachi ha condiviso il ritorno della Sampdoria in Serie A e in Europa, ma soprattutto un’amicizia che dura tuttora. Il libro ha anche un fine benefico, acquistandolo su Amazon si contribuirà infatti a raccogliere fondi per il canile di Monte Contessa gestito dall’associazione UNA. (associazioneuna.org/)