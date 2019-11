Collettivo genovese finalista alla 3°call di PostepayCrowd

Al via la terza call di artisti dell’edizione 2019 atto finale per l’edizione di PostepayCrowd, l’iniziativa a sostegno dei giovani artisti

Tra i progetti selezionati per questa ultima call c’è anche un progetto genovese: non è importante.Dopo il successo degli artisti delle prime due call, che hanno coinvolto più di 2000 sostenitori e hanno portato una di loro, Roberta De Gaetano, ad aprire il concerto di LEVANTE sul palco del Forum di Assago lo scorso 23 novembre, sono stati presentati il 21 novembre i 15 nomi che da qui al 21 dicembre aspireranno a raggiungere il cofinanziamento del loro progetto da parte di Postepay, promotore dell’iniziativa, con il sostegno progettuale di Eppela – principale piattaforma italiana di crowdfunding reward based.

nonèimportante è un collettivo artistico che nasce con l’intento di attuare una riflessione sulle contraddizioni del mondo contemporaneo. Con l’obiettivo di spostare l’attenzione su ciò che generalmente viene ignorato o poco osservato, utilizzando un linguaggio artistico che sia il più espressivo ed evocativo possibile, vogliono realizzare un album concettuale dal titolo “Rituale di Rinascita”, che narra la storia di un uomo che insegue l’ideale del successo in un mondo che è essenzialmente metafora del nostro.

Nonèimportante è entrato in campagna il 21 novembre, rimangono quindi ancora 24 giorni per sostenere sulla piattaforma Eppela il progetto e quelli degli altri artisti, aiutandoli in questo modo a raggiungere non solo il co-finanziamento di Postepay di 50% dell’obiettivo (fino a un massimo di 2.500 euro), ma dando loro anche l’opportunità di essere scelti da una delle etichette musicali indipendenti traMetatron, Yalla, Hokuto Empire e Pioggia Rossa, che sceglieranno ognuna un progetto da promuovere, tra i partecipanti delle tre call che saranno riusciti a ottenere l’obiettivo prefissato.

Il progetto PostepayCrowd, lo ricordiamo, è un modello di crowdfunding misto, che integra il microfinanziamento dal basso, premiandolo con un contributo in grado potenzialmente di raddoppiare quanto raccolto dagli utenti. Un co-finanziamento che pone come unico requisito il grado di supporto che l’artista è stato in grado di ottenere dai propri fan. “Se convinci il tuo pubblico, convinci anche me” è il principio alla base di questo progetto che vuole mettersi al servizio dei protagonisti della scena musicale di domani.

L’iniziativa, inoltre, sostiene concretamente gli artisti nelle principali difficoltà riscontrate: il reperimento delle risorse per affrontare le spese di produzione, stampa e distribuzione di un nuovo prodotto discografico; la conquista di una visibilità che solo un lavoro dicomunicazione ‘professionale’ può offrire.

Parliamo di chance che sinora nessun crowdfunding ha offerto, e che rendono PostepayCrowd un reale sostegno alla scena musicale italiana. Scena che ha risposto con entusiasmo, con decine e decine di candidature da tutte le parti d’Italia. E soprattutto con centinaia e centinaia di persone che già dalle prime ore stanno sostenendo gli artisti in call, credendo fortemente che tra di loro ci sia il futuro della musica italiana!