Clean beach tour,a Sanremo con Piero Pelù e Legambiente

Domani alle 11.00 lungo la spiaggia di Bussana, per la pulizia straordinaria del tratto di costa in questione insieme ad amministrazione comunale, cittadini e volontari

Prima dell’iniziativa, alle 10.30, presso lo stabilimento Impekabile si terrà una breve conferenza stampa a cui parteciperanno:Piero Pelù Stefano Ciafani, Presidente nazionale Legambiente Angelo Gentili, segreteria nazionale Legambiente e coordinatore Festambiente

Santo Grammatico, presidente di Legambiente Liguria Alberto Biancheri, sindaco del Comune di Sanremo

Silvana Ormea, assessore alla Cultura del Comune di Sanremo

Lucia Artusi, assessore all’Ambiente del Comune di Sanremo Filippo Solibello, Rai Radio 2

Tappa sanremese per il Clean Beach Tour che, nella settimana del Festival della Canzone Italiana, approda sulla spiaggia di Bussana, vicino Sanremo, per una pulizia straordinaria del litorale. Organizzato da Legambiente e dal rocker Piero Pelù in collaborazione con il Comune di Sanremo, il secondo appuntamento del tour, in programma per mercoledì 5 febbraio alle ore 11.00, si propone un duplice obiettivo: ripulire la spiaggia di Bussana soffocata dai rifiuti e sensibilizzare l’opinione pubblica sul loro corretto smaltimento e sul problema del marine litter.

Prima della pulizia del litorale, alle ore 10.30, si terrà una breve conferenza stampa che oltre a Pelù, già promotore della prima tappa del tour a Orbetello, vedrà anche la partecipazione dei referenti nazionali e regionali di Legambiente e l’amministrazione sanremese. Nell’ottica ecologica della giornata, da Genova partirà una carovana treno+bici che, grazie all’impegno del Circolo amici della Bicicletta fiab/legambiente, percorrerà la pista ciclabile del ponente ligure per raggiungere la spiaggia di Bussana. Per ogni altra informazione, si rimanda al sito www.festambiente.it e alla pagina Facebook ufficiale dell’evento “Clean beach tour – Sanremo”.