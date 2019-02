Claudio Chiappucci e i fratelli Bonifazio alla Granfondo di Loano

Tutto è pronto per l’appuntamento d’apertura della stagione ciclistica dei cicloamatori: domenica è in programma infatti a Loano (il via alle 10 e 30 da via delle Caselle) la nona edizione della Granfondo Città di Loano, gara organizzata dal Gruppo Sportivo LoaBikers, con il patrocinio ed il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Ospiti d’onore di questa edizione saranno Claudio Chiappucci, il fortissimo scalatore, professionista dal 1985 al 1998, che esaltava i tifosi per le sue fughe e vittorie spettacolari ed i fratelli Niccolò e Leonardo Bonifazio.

Niccolò, grande velocista, è professionista dal 2014 ed è l’attuale pluri vittorioso mondiale nella massima categoria, già con 4 successi all’ attivo nel 2019, mentre Leonardo, dopo una parentesi, è tornato al professionismo nel 2016.

“La Granfondo Città di Loano – spiegano il sindaco Luigi Pignocca e l’assessore a turismo, cultura e sport Remo Zaccaria – è la gara che apre ufficialmente la stagione granfondistica ligure e quella nazionale: per i corridori ed i loro team, questa gara è particolarmente importante per saggiare la preparazione invernale.

E’ uno degli appuntamenti più attesi ed apprezzati del calendario. Come da tradizione, il percorso si snoda tra i paesaggi della costa e dell’entroterra ligure e perciò la Granfondo finisce per avere anche una valenza turistica.

Nel fine settimana e nei giorni che la precedono, centinaia di atleti e squadre con i loro allenatori ed accompagnatori, soggiornano nei nostri alberghi e nelle nostre strutture ricettive, ed apprezzano le bellezze e le unicità del nostro territorio”.

Lo scorso anno si sono imposti il torinese Dario Giovine e l’anconetana Barbara Lancioni in una gara combattutissima con al via oltre 600 concorrenti.

La gara prevede un percorso di 107 chilometri, con un dislivello di 1.647 metri. Questo l’ itinerario: Loano-Borghetto Santo Spirito- Ceriale-Albenga-San Fedele-Lusignano-Villanova d’Albenga- Ortovero–Pogli-Ranzo–Costa Bacelega-Onzo-Vendone-Arnasco- Cenesi-Cisano sul Neva–Zuccarello-Castelvecchio di Rocca Barbena- Colle dello Scravaion (G.pm. 814 metri di quota)-Bardineto-Giogo di Toirano-Carpe-Toirano-Boissano-Loano.

Il centro logistico della manifestazione sarà il PalaGarassini: qui si ritireranno i numeri ed i pacchi gara. Le iscrizioni online si chiuderanno alle 12 di domani. Sarà anche possibile iscriversi alla manifestazione nelle giornate di sabato (dalle 15 alle 19) e domenica (dalle 7 e 30 fino alle ore 10) direttamente al PalaGarassini.

