Classifica ancora aperta per il XXXI Campionato Invernale del Ponente

Sabato 22 e domenica 23 gennaio 2022 si è disputato il secondo Weekend di regata per la 44Cup Winter, seconda manche del XXXI Campionato Invernale del Ponente, all’insegna del vento leggero nel Golfo di Varazze.

Come annunciato dalle previsioni meteo, vento debole e cielo limpido hanno caratterizzato la giornata di sabato fin dal mattino facendo pensare a una giornata quasi primaverile.

Il Comitato di Regata, presieduto da Roberto Goinavi, riesce comunque a dare la partenza in orario per entrambe le flotte con un vento di 6-7 nodi proveniente da levante. Sul finire della regata il vento cala improvvisamente costringendo il comitato a ridurre il percorso sulla boa di poppa per la classe ORC/IRC mentre i Gran Crociera avendo un giro in meno riescono ad arrivare all’arrivo senza riduzioni.

Domenica le condizioni erano pressoché uguali al giorno precedente solo con qualche nuvola in più tanto è vero che il campo viene posizionato pressoché nella stessa posizione del giorno prima e la partenza viene data in perfetto orario. Questa volta il vento consente di finire la regata regolarmente permettendo a tutte le barche di compiere il percorso previsto senza riduzioni.

La classifica generale della 44 Winter per la classe ORC vede in prima posizione Horatio l’X-41 di Massimiliano Rizzo, in seconda posizione Batanga di Guido Tabellini seguito in terza posizione da Lunatika il Sun Fast 3600 di Guido Baroni.

Per la Classe IRC in prima posizione troviamo invece l’Italia 11.98 Batanga seguito da Voscià di Aldo Resnati e in terza posizione Lunatika.

La classa Gran Crociera vede in testa Prospettica il Comet 41 di Vittorio Giardini in seconda posizione Mediterranea si Marco Pierucci e a seguire Ziggy di Andrea Nasuti.

La classifica generale del Campionato Invernale dopo 9 prove disputate con uno scarto vede al comando Batanga con 24 punti, Horatio con 25 punti e Farfallina 2 con 28 punti, nella classe IRC invece Farfallina precede Batanga e Lunatica.

In classe Gran Crociera abbiamo Prospettica e Mediterranea a pari punti e segue Ziggy.

Classifica molto aperta dato che nel prossimo week-end, quello conclusivo, sono previste due giornate di regata e alla prossima prova valida entrerà in gioco il secondo scarto che sicuramente rimescolerà la classifica anche nelle prime posizioni.

Arrivederci quindi al 5 febbraio per il week-end conclusivo del campionato.

www.invernaleponente.it

Fonte: Varazze Club Nautico

www.ponentevarazzino.com