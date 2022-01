È uscito “COSITAS DE LA USA il singolo di Maluma, il clip girato a Medellin in Colombia e racchiude in sé toni retrò

È uscito “COSITAS DE LA USA il singolo di Maluma, il titolo del brano, prodotto da The Rude Boyz (Kevin ADG & Chan El Genio) e scritto dallo stesso Maluma insieme a Edgar Barrera, Andres Uribe, René Cano, Kevin Mauricio Jiménez (Kevin ADG), Bryan Snaider Lezcano (Chan El Genio) e Justin Quiles, fa riferimento a quei regali che, chi fa visita agli Stati Uniti, porta ai propri cari tornando al suo paese d’origine.

Oltre al tour mondiale e all’atteso spettacolo allo Stadio Atanasio Girardot di Medellin ad aprile, i fan potranno ammirare Maluma nella nuova campagna pubblicitaria Versace Uomo come volto della nuova collezione Primavera-Estate 2022.

L’artista è ritratto in alcuni scatti insieme al suo cane, Buda: “Essere il volto di una casa di moda iconica come Versace è un sogno diventato realtà, così come continuare a rappresentare la Colombia a livello mondiale attraverso la musica, la moda e in molti altri campi” dichiara Maluma.

MALUMA è nato a Medellin, e il suo nome d’arte è formato dalle prime due lettere dei nomi di suo padre, di sua madre e di sua sorella. Vincitore del “Best Contemporary Pop Vocal Album” ai Latin Grammy 2018 con “F.A.M.E”, è uno degli artisti più popolari sui social media con oltre 25 milioni di fan su Facebook, 8 milioni di follower su Twitter e 60.5 milioni di follower su Instagram (numeri che lo rendono il principale esponente maschile di musica latina su Instagram e il primo ed unico ad aver raggiunto 50 milioni di follower). Il suo canale YouTube/VEVO ha totalizzato più di 9 miliardi di visualizzazioni e ha più di 28.1 milioni di iscritti che gli sono valsi la vittoria di 1 YouTube Diamond Play Button Award.

Con il “Maluma World Tour” ha raggiunto un successo non paragonabile a nessun altro artista latino, con oltre 1 milione di biglietti venduti in 105 concerti in tutto il mondo solamente nel 2017 e diventando l’artista latino ad aver venduto il maggior numero di biglietti per i suoi concerti nel mondo.

Nel 2018 e 2019 ha registrato sold out ovunque negli Stati Uniti e in Europa: tra gli altri, sold out alla Madison Square Garden Arena (New York), all’American Airlines Arena (Miami) e due The Forums (Los Angeles). Il suo tour mondiale “11:11” ha registrato il sold out a Yarkon Park di Tel Aviv, la più grande location per concerti di Israele (oltre 60.000 persone).

In occasione del suo concerto da headliner al 18° Festival Annuale di Mawazine a Rabat (Marocco), ha stabilito il record assoluto di presenze cantando di fronte a 200.000 persone; si è inoltre esibito per la prima volta a Riyadh, in Arabia Saudita, davanti a 25.000 persone. Nel 2018, Maluma è entrato nella scena della moda con il suo stile provocatorio, giovane e autentico, che ha portato Vogue a nominarlo “Menswear Icon in the Making” e“Men’s Fashion Newest Muse” e GQ “Man of the Year”.

Nel 2019, ha partecipato per la prima volta al Met Gala ed è stato uno dei primi artisti urban latin di questa generazione ad essere invitato da Anna Wintour.

Maluma è molto amato e sostenuto da diversi stilisti come Kim Jones (Dior), Jeremy Scott (Moschino), Olivier Rousteing (Balmain), Donatella Versace, Calvin Klein, Christian Louboutin, Louis Vuitton e molti altri. Ha anche preso parte a campagne pubblicitarie come volto di brand internazionali come Moet, Hennessy, Michelob e Adidas.

Dalla firma con Sony Music Latin nel 2015, Maluma ha pubblicato 5 album: “Pretty Boy Dirty Boy” (2015), “F.A.M.E.” (2018), “11:11” (2019), “PAPI JUANCHO” (2020) e “7DJ” (2021). Maluma è l’artista più giovane ad essere stato contemporaneamente al primo e al secondo posto nella classifica Latin Airplay di Billboard (“Sin Contrato” e “Chantaje”), che l’ha visto conquistare il #1 per ben 21 volte nella sua carriera.