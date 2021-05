Clamoroso in casa del Grifone: Gerard Lopez che adesso vuole comprarsi il Genoa. Secondo l’Equipe, inoltre, l’uomo d’affari lussemburghese si porterebbe in Liguria Luis Campos, il mago delle plusvalenze che ha di fatto costruito la squadra in testa alla classifica di Ligue 1. Un affare da 120 milioni, con il supporto di fondi americani o arabi.

Lo scenario è di quelli da far sognare i tifosi genoani, o almeno quella frangia che da anni si oppone all’attuale proprietario Preziosi. Secondo l’Equipe però la trattativa non è facile e anche per questo Lopez lavorerebbe in parallelo sull’acquisto del Southampton cui avrebbe già sottoposto l’offerta da 120 milioni. Più complicata invece l’eventuale operazione di acquisto del Valencia per via del prezzo più elevato, intorno ai 160 milioni, e alle condizioni finanziarie del club spagnolo. Il Genoa potrebbe però diventare la pista più allettante, da concretizzare entro il mese di giugno