Audio I 37a giornata, le gare di Genoa, Sampdoria e Spezia

Penultimo turno di campionato per le tre formazioni liguri di Serie A.

Il Genoa giocherà sabato 15 maggio alle ore 15.00 a Marassi contro la lanciatissima Atalanta, in una gara quasi proibitiva; tiene però banco in queste ore l’ennesima voce di un possibile acquirente per il Grifone: questa volta è il turno di Gerard Lopez, ex patron del Lille. Preziosi, ufficiosamente, ha fissato la cifra di vendita attorno ai 140 milioni di euro.

Tornando al calcio giocato, alla stessa ora scenderà in campo lo Spezia al “Picco” per affrontare il Torino, in un vero e proprio spareggio salvezza: ci vince è aritmeticamente salvo.

Domenica invece scenderà in campo la Sampdoria ad Udine; la gara allo stadio “Friuli”, ormai insignificante per la classifica, dovrebbe dar vita ad una partita piacevole e magari con diversi gol.

Sentiamo il commento alle tre partite del Giornalista Franco Ricciardi: