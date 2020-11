Club La Saletta, tanti quadri da dicembre nelle vetrine di Pegli

Il Circolo Culturale Pegliese “La Saletta” continua ad essere un vulcano di iniziative.

Del resto, lo scopo del club, che ha sede sul Lungomare di Pegli, ha proprio come scopo sociale promuovere iniziative artistiche e nello stesso tempo rafforzare i legami con associazioni sul territorio pegliese; e sin dalla sua fondazione “La Saletta” è aperto a tutti gli artisti, pittori, scultori, poeti ed a chiunque è portatore di espressioni artistiche.

Ed ora, con il ritorno della pandemia e le restrizioni governative, con la sede chiusa di tante attività per motivi sanitari, ecco l’idea che il Club sta mettendo in pratica, ed a illustrarla è il presidente Beppe Bonci (nella foto): “Si, non stiamo fermi, e per tutto il mese di dicembre – spiega – abbiamo in programma una esposizione di una o più opere dei nostri Soci nelle vetrine di Pegli. E con soddisfazione confermo che già molti esercenti hanno aderito con grande entusiasmo all’iniziativa; sicuramente molti altri lo faranno nei prossimi giorni che ci separano da qui a dicembre. C’è parecchio interesse a questa nostra idea che abbiamo chiamato “La Saletta dei pittori in vetrina”.

Come si fa per aderire? “Semplicissimo – incalza Bonci – chi ha piacere di aderire lo può fare inviando un messaggio wathsapp ai seguenti numeri telefonici: 340.392.8500 (Laura Gelli) oppure direttamente al sottoscritto, al numero 333. 7832.012”.

Insomma, una idea lodevole in un momento particolare della nostra vita, che può solo fare del bene alla comunità.

“Con “La Saletta dei pittori in vetrina” – conclude Bonci – abbiamo l’ambizione di dare un tocco artistico alle vetrine di Pegli. Noi siamo pronti e gli esercenti, stiamo vedendo con molto piacere, anche!”.

Ottima iniziativa, più che mai valida e necessaria in un momento difficile come quello attuale.

Franco Ricciardi