“Circolando” a Varazze: un pomeriggio con gli elfi di Babbo Natale

Domenica 11 dicembre 2022 nelle vie di Varazze in programma un pomeriggio di spettacoli con “Circolando”, intrattenimento e musiche insieme agli Elfi di Babbo Natale.

La manifestazione natalizia si svilupperà per le piazze e vie del centro cittadino, dove il pubblico di ogni età potrà rimanere ammaliato e sorpreso dagli spettacoli degli Elfi.

In Piazza Bovani per tutto il tempo “Luna Park Elfico!” e Glirò “One Man Band” ed altri Itineranti per le vie dalle 15:00 alle 19.

Programma Spettacoli:

– 15:00 Piazza De Andre “Made in Honolulu”;

– 15:30 Piazza B. Jacopo “Django Juggles”;

– 16:00 Piazza Dante “Clown-action” P;

– 16:30 Piazza N. Bovani ” One Man Circus”;

– 17:00 Piazza Dante ” Clown-action” P2;

– 17:30 Piazza B. Jacopo “Django Juggles”;

– 18:00 Piazza De Andrè “Made in Honolulu”;

– 18:40 Piazza Dante “Fire Finish”.

Evento gratuito.

Fonte: Città di Varazze.

www.ponentevarazzino.com