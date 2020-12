Circola ubriaco e con un coltello in auto: ecuadoriano denunciato

Gli uomini del Commissariato Cornigliano hanno denunciato un ecuadoriano di 44anni per guida in stato di ebrezza e porto d’armi od oggetti atti ad offendere.

L’uomo è stato anche sanzionato per violazione delle norme anti-covid.

Fermato a bordo della sua auto, in Via W.Fillak, non ha saputo giustificare la sua presenza in strada in orario notturno ed è apparso piuttosto confuso e molto agitato.

Da accertamenti etilometrici è risultato avere un valore alcolemico nel sangue di1.15g/l, per questo gli sono stati ritirati patente e libretto di circolazione e il suo veicolo è stato sottoposto a fermo.

Nascosto nella tasca laterale della portiera vi era, inoltre, un coltello di 20cm che è stato sequestrato.