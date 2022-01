Cinque italiani al via della Vuelta al Tachira

Riceveranno il tifo della folta colonia di connazionali ed in particolare di liguri che vive in Venezuela. La prima tappa domenica

SAN CRISTOBAL. 11 GENN: Saranno cinque gli italiani al via della Vuelta al Tachira la seconda corsa a tappe del calendario su strada del 2022 e la prima appartenente al calendario americano dell’ UCI. I ciclisti appartengono alle due formazioni italiane che hanno deciso di dare il via alla nuova stagione correndo in Venezuela a qualla che è conosciuta da tutti come la Vuelta Grande de America: sono la Drone Hopper Androni Giocattoli di Gianni Savio ed il Team Corratec di Francesco Frassi.

La Androni correrà con gli italiani Leonardo Marchiori e Filippo Tagliani, i colombiani Brandon Rojas, Jaun Diego Alba e Didier Merchan e lo spagnolo Ricardo Zurita. Per il suo debutto 2022 invece la formazione di Montecatini Terme schiererà gli italiani Davide Baldaccini, Stefano Gandin, Giulio Masotto, il serbo Dusan Rajovic, il panamense José Pitti ed il giovane colombiano Oscar Télle.

Per la squadra toscana si tratta della prima partecipazione alla corsa Venezuelana mentre la Androni ha avuto in squadra in passato ben due vincitori della importante corsa a tappe che apre il calendario ciclistico americano: Jimmy Briceno, vincitore 3 volte e Josè Rujano, impostosi in ben quattro edizioni, mentre i suoi ciclisti si sono aggiudicati numerose tappe.

“Speriamo – spiega Gianni Savio- che ci arrivi dalla corsa venezuelana la nostra prima vittoria stagionale. E che ancora una volta ci porti bene aver deciso di venire in Venezuela. La mia grande passione è sempre stata scoprire giovani talenti, anche italiani, ma soprattutto sudamericani, perché in salita rappresentano la poesia del ciclismo. Ne abbiamo lanciati tanti nel professionismo, talenti che hanno vinto con noi e poi hanno continuato a ottenere successi nelle grandi squadre. Uno su tutti Egan Bernal, vincitore del Tour de France, che avevamo fatto esordire nella nostra squadra a soli 19 anni”.

La corsa prenderà il via domenica prossima, il 16 dicembre: in programma otto tappe. Tra i favoriti ci sono cinque ciclisti già vincitori della corsa a tappe venezuelana: si tratta di Manuel Medina (impostosi nel 2006, 2008 e 2011), Jimmi Briceno (2012, 2014 e 2019), Yeison Delgado (2013), Pedro Gutierrez (2018) e Roniel Campos vincitore delle ultime due edizioni.

CLAUDIO ALMANZI