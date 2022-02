Cinghiali tra i bagnanti questo pomeriggio in spiaggia a Sturla.

Complice la bella giornata di oggi diverse persone si sono riversate in spiaggia a Genova Sturla.

Un paio di cinghiali, probabilmente, due cuccioli, uno marrone e l’altro di un colore leggermente più chiaro, hanno avuto la stessa idea e si sono ritrovati sul bagnasciuga di Sturla.

Le due bestiole, per niente infastidite dalle persone presenti in spiaggia, l’hanno attraversata in direzione della foce del torrente. C’è addirittura chi l’ha scambiati per due cani Labrador.

Fotogallery

1 di 7