Cinghiali all’entrata autostradale di Genova Est, genovesi preoccupati

Ieri c’è stato l’ennesimo avvistamento di cinghiali. Di solito li si possono vedere quotidianamente nel Bisagno, al Righi, talvolta per le strade cittadine.

Questa volta sono stati visti sulla rampa di accesso all’autostrada di Genova Est.

Non è la prima volta che un cinghiale invade la sede autostradale con grave pericolo per chi circola.

Così diversi automobilisti, preoccupati, hanno segnalato la presenza di un gruppo di ungulati che, probabilmente alla ricerca di di cibo, si sono ritrovati in quel punto decisamente pericoloso per loro e per automobilisti e soprattutto motociclisti.

Così dopo il tragico episodio avvenuto in alta Val Trebbia dove un cinghiale ha caricato ed ucciso un anziano, l’attenzione e la preoccupazione per la presenza dei cinghiali in città, si fa sentire, soprattutto per il fatto che gli animali si stanno progressivamente abituando al contesto urbano e non ne hanno più particolare timore.