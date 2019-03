Cinese accecata dalla gelosia ferisce il compagno e gli devasta casa

Sembra che a scatenare la reazione violenta della donna sia stato l’ennesimo messaggio su WhatsApp che il compagno ha ricevuto sul cellulare da parte di un’amante.

Per questo una cinese di 40 anni, è impazzita ferendolo con un coltello, distruggendogli la casa e danneggiandogli l’auto.

E’ quanto è successo mercoledì mattina, in via XVI giugno 1944 a Sestri Ponente.

Lui, italiano di 49 anni, cerca di fermare la compagna che, con un coltello, in preda alla gelosia, gli stava tagliando gli abiti in casa, ma rimane ferito, si reca al pronto soccorso per farsi medicare e ne esce con una prognosi di dieci giorni.

Rientra in casa e vede che la donna, con una furia devastante, ha messo a soqquadro l’appartamento, con televisore e telefono distrutti, oggetti sparsi per la casa, una porta sfondata a calci ed il denaro, presente in casa, secondo quanto sostiene l’uomo, scomparso.

Poi scende a prendere la machcina e trova l’ennesima sorpresa, la donna con un oggetto appuntito gli ha rovinato le fiancate dell’auto con scritte offensive.

Decide, così, di chiamare il 112 e sul posto interviene la polizia che rintraccia la donna sul lavoro e la denuncia.